Asturias se convertirá en escaparate mundial: la Unión Europea selecciona a la región por "su fame de innovación"

Asturias está de estreno europeo. La Comisión Europea ha elegido al Principado como protagonista de su campaña “Europa en mi región”, una iniciativa que quiere mostrar cómo las inversiones comunitarias se convierten en proyectos que transforman la vida de las personas. Y lo hace con un lema muy asturiano: “Tenemos fame de saber y sed de innovación”.

En esta edición, Europa ha puesto el foco en cinco inversiones clave que ya forman parte del paisaje asturiano: la Escuela Superior de Arte de Avilés, los institutos de La Fresneda y La Florida (Oviedo), el Centro Avilés Innova y el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) en Colunga. Educación, innovación y cultura como motor del futuro.

Pero la campaña no se queda en palabras: trae actividades para todos los públicos. La primera cita será el concurso ARTurias, del 19 al 23 de octubre, una exposición artística intergeneracional que invita a mirar la identidad asturiana con nuevos ojos, a través de pintura, dibujo, fotografía y medios digitales.

La segunda propuesta se celebrará el 17 de octubre en el MUJA, donde los dinosaurios compartirán protagonismo con talleres educativos y juegos pensados para escolares, mezclando ciencia, naturaleza y diversión.

Desde que se puso en marcha en 2018, “Europa en mi región” ya ha llevado a cabo más de 70 campañas en 14 países. Ahora es el turno de Asturias, que se convierte en escaparate europeo para mostrar que la innovación y la cultura también se cuecen al calor del Cantábrico.