Aviso a los asturianos que tengan patinete o bici eléctrica: el papel que están obligados a llevar si no quieren ser multados

Los patinetes eléctricos se han convertido en otro protagonista más de las vías urbanas de las ciudades y pueblos. Ya no es extraño ver repartidores o usuarios anónimos montando en estos aparatos para desplazarse de forma más rápida.

Pero, son muchas las normas que surgen sobre cómo montar en patinete eléctrico. ¿Es obligatorio el casco? ¿Hace falta seguro? En Oviedo, por ejemplo, los usuarios del patinete eléctrico deberán de tener más de 16 años, llevar casco y reflectantes homologados, así como disponer de un seguro de responsabilidad civil que responda de los daños ante un posible accidente. Así lo refleja el proyecto de Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico aprobado el pasado miércoles en Junta de Gobierno con el que el Consistorio pretende actualizar una normativa que lleva sin actualizarse desde 2007, a pesar de los profundos cambios en los sistemas de movilidad registrados en las dos últimas décadas. En la reciente Ley de Tráfico se establece la obligación a los conductores de VMP, de utilizar casco de protección, en los términos que reglamentariamente se determine. La DGT está ya trabajando en este desarrollo normativo de forma conjunta con los ayuntamientos y con los actores implicados.

En cuanto a la obligatoriedad de tener seguro, el 25 de julio de 2025, entró en vigor la Ley de Seguros de Automóviles, en la que define el término de "vehículo personal ligero"; en ella se aprueba que a partir de enero de 2026 será obligatorio tener un seguro para el patinete eléctrico en España.

Desde el Real Automóvil Club de España (RACE) explican que "tienes cuatro meses para buscar y contratar un seguro obligatorio. Durante ese tiempo, los usuarios podrán seguir circulando con él aunque no tengan ningún seguro contratado dado que hasta enero puedes seguir circulando sin tenerlo y, por tanto, tampoco te multarán por ello". En caso de carecer de seguro a partir de enero de 2026, los conductores de patinentes o biciletas eléctricas serán sancionados con una multa que puede alcanzar e incluso superar los 1.000 euros.

Eso sí, no todos los patinetes eléctricos van a tener que llevar un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Sólo los que cumplen con las siguientes características:

Ser un vehículo a motor.

Con un (monociclo eléctrico) o más ruedas.

Estar dotado de una única plaza.

Que alcance una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h si su peso es inferior a 25 kg.

Que alcance una velocidad máxima de entre 6 y 14 km/h si su peso es superior a 25 kg.

Con estas características, prácticamente todos los patinetes eléctricos están incluidos. Sin embargo, si tu vehículo de movilidad personal (VMP) no las cumple, no es obligatorio que tenga seguro en caso de accidente, aunque sí recomendable.