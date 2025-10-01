Barbón denuncia "una ofensiva sin precedentes" por la matrícula gratuita

El presidente del Principado, Adrián Barbón, proclamó ayer que, pese a que su Gobierno "está recibiendo una ofensiva sin precedentes", no retrocederá en su decisión de que la matrícula en la Universidad sea gratuita en todos los cursos. En sintonía con Barbón, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, dio réplica a las críticas de Vox. "Dijeron que estoy convirtiendo la Universidad en un estercolero. Si eso significa seguir impulsando el respeto, la educación, la igualdad y la pluralidad, estoy muy orgulloso de ser el rector de esta Universidad", declaró Villaverde.

Con relación a la extensión de la gratuidad de la matrícula a todos los cursos universitarios –en primero ya ha comenzado a aplicarse este año–, la Universidad y el Gobierno asturiano discrepan sobre el coste de la media. El Ejecutivo la cifra en 7 millones de euros y la Universidad eleva esta cifra a una horquilla de "entre 12 y 14 millones". No obstante, el Rector no ha querido mostrarse categórico a este respecto –"tenemos que aclarar conceptos y criterios", indicó– y ha solicitado una reunión con el consejero de Ciencia, Borja Sánchez.

En lo que se muestran de acuerdo el Principado y la institución académica es en que la exención del pago de la matrícula esté supeditada al rendimiento de cada alumno, a partir del segundo curso. Asimismo, el Gobierno quiere circunscribir la gratuidad a los alumnos asturianos, no a los provenientes de otros lugares.

"Si alguien cree que vamos a retroceder en una medida que va a permitir que la familia de un niño desde los cero años hasta que finalice sus estudios de grado no tenga que pagar matrícula, no lo vamos a hacer", enfatizó Barbón. Y agregó: "Son los mismos que critican la subida de los impuestos a los que pagan más de 175.000 euros, porque no quieren que con los impuestos de los ricos se pague la educación de las clases medias y trabajadoras de Asturias".

El Rector manifestó su apoyo a que, sobre la base de una "fiscalidad progresiva" –en la que los que más tienen, más tributan–, "se garantice que podemos ofrecer un servicio público de calidad a todos, incluso a los que no se lo podrían costear".