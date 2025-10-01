"Sin Presupuestos Generales será complicado lograr la bonificación total del peaje del Huerna", admite Barbón

El presidente del Principado, Adrián Barbón, reconoció este miércoles que sin Presupuestos Generales del Estado será complicado que se aplique una bonificación total al peaje del Huerna, tal como reclama la Alianza por las Infraestructuras. “Si no hay presupuestos, largo me lo fiáis”, comentó a preguntas de los medios de comunicación.

El razonamiento del socialista es simple: “para bonificar el peaje esas cifras tendrían que ir en los presupuestos”. No obstante, ratificó su compromiso de usar “todos los resortes consultivos, administrativos y jurídicos" para dar la batalla.

Barbón recordó que los socialistas asturianos llevan reivindicando el fin del peaje muchísimos años, en todos los congresos y en las votaciones de la Junta. “El ministerio creo que es consciente que es una reivindicación histórica de Asturias”, dijo. Sin embargo, la manera de abordar ahora el proceso “no debe ser partidista, sino conjunta”.

No es un debate de cifras

“Como presidente empeñé mi palabra en el Pleno de unir a la sociedad y estoy muy satisfecho de ese manifiesto de la Alianza. Que nadie tenga dudas de que vamos a defender los intereses de Asturias”, insistió. En este sentido, animó a todos los asturianos a unirse a la movilización convocada para el próximo 17 de octubre.

El jefe del Ejecutivo resaltó el “magnífico” trabajo que está realizando el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, e insistió en que la posición de Asturias es “clara”. “No vamos a debatir sobre cifras, vamos a debatir sobre una ilegalidad. No sabemos cuánto va a tardar, pero el peaje se va a eliminar, porque es ilegal”, sentenció.

Reclama un perdón al PP

Aunque pidió unidad en torno a la supresión, Barbón volvió a dejar caer que el PP “debería de pedir perdón” porque la prórroga la hizo un gobierno con Aznar al frente. “Yo esperaba al menos que por parte del PP en el debate se hiciera un reconocimiento de esa ilegalidad”, reconoció.

Porque él, añadió, no tiene “ningún problema en discrepar con el Gobierno de España cuando es por los intereses de Asturias. Lo hice con el lobo, con el IVA, la pandemia; lo hago en materia de financiación autonómica y ahora lo hago con este tema”.