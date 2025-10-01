Borja Sánchez finaliza su viaje a Corea del Sur y pone rumbo a Japón

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, finalizó ayer su visita comercial a Corea del Sur, donde presentó a la región como un "espacio idóneo" para atraer inversiones empresariales y como un posible socio comercial estable y de referencia para las pymes locales. Sánchez trasladó este mensaje durante la visita institucional y la misión comercial organizadas por el Principado al país asiático, la cuarta economía del continente por detrás de China, Japón e India. Precisamente, su periplo por Asia continúa hoy en tierras niponas.