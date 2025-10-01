Borja Sánchez finaliza su viaje a Corea del Sur y pone rumbo a Japón
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, finalizó ayer su visita comercial a Corea del Sur, donde presentó a la región como un "espacio idóneo" para atraer inversiones empresariales y como un posible socio comercial estable y de referencia para las pymes locales. Sánchez trasladó este mensaje durante la visita institucional y la misión comercial organizadas por el Principado al país asiático, la cuarta economía del continente por detrás de China, Japón e India. Precisamente, su periplo por Asia continúa hoy en tierras niponas.
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna
- El oso, tras los pasos del lobo: colectivos agrarios culpan a la especie (que crece en población) de provocar daños en ganado, colmenas y huertas
- El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos
- El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial
- ¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón
- Los hórreos y paneras tienen futuro en Asturias: el problema es que no se sabe cuántos hay ni cómo adecuarlos a las nuevas necesidades rurales