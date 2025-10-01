Clamor ganadero por los ataques

Diez organizaciones agroganaderas asturianas pidieron ayer en Llanera al Principado que adopte medidas de manera "inmediata" ante la "situación límite" que afirman estar sufriendo a causa de los ataques de lobo y oso en Asturias, tal y como recogen en un documento avanzado por LA NUEVA ESPAÑA. De lo contrario, amenazaron con movilizaciones.

Unión Rural Asturiana, Aseamo, Parda de Montaña de Asturias, COAG, Promiel, Acriber, Acpra, Acceca, APEA y Acoxa ofrecieron una comparecencia en la que denunciaron que la situación que se está viviendo en muchos pueblos asturianos a causa del "avance implacable del lobo" ha sobrepasado "todos los límites conocidos hasta ahora". Por ello, exigieron al Principado la convocatoria "urgente" del consejo consultivo del plan de gestión lobo y que se les traslade el informe que haya elaborado la Consejería de Medio Rural y Política Agraria para dar seguridad jurídica a los colaboradores contemplados en el plan de gestión. También exigieron que se "informe formalmente al Gobierno de España" sobre la "situación límite" que se está viviendo en la región.