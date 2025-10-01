Clamor ganadero por los ataques
Diez organizaciones amenazan con protestas por los daños a sus reses de lobos y osos: "Se han sobrepasado todos los límites"
s. b.
Diez organizaciones agroganaderas asturianas pidieron ayer en Llanera al Principado que adopte medidas de manera "inmediata" ante la "situación límite" que afirman estar sufriendo a causa de los ataques de lobo y oso en Asturias, tal y como recogen en un documento avanzado por LA NUEVA ESPAÑA. De lo contrario, amenazaron con movilizaciones.
Unión Rural Asturiana, Aseamo, Parda de Montaña de Asturias, COAG, Promiel, Acriber, Acpra, Acceca, APEA y Acoxa ofrecieron una comparecencia en la que denunciaron que la situación que se está viviendo en muchos pueblos asturianos a causa del "avance implacable del lobo" ha sobrepasado "todos los límites conocidos hasta ahora". Por ello, exigieron al Principado la convocatoria "urgente" del consejo consultivo del plan de gestión lobo y que se les traslade el informe que haya elaborado la Consejería de Medio Rural y Política Agraria para dar seguridad jurídica a los colaboradores contemplados en el plan de gestión. También exigieron que se "informe formalmente al Gobierno de España" sobre la "situación límite" que se está viviendo en la región.
Suscríbete para seguir leyendo
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna
- El oso, tras los pasos del lobo: colectivos agrarios culpan a la especie (que crece en población) de provocar daños en ganado, colmenas y huertas
- El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos
- El gran desafío logístico de Gijón: acoger en un fin de semana a 50.000 opositores sanitarios en el recinto ferial
- ¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón
- Los hórreos y paneras tienen futuro en Asturias: el problema es que no se sabe cuántos hay ni cómo adecuarlos a las nuevas necesidades rurales