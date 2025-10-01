Diputados y profesores de izquierda cargan contra Vox y "sus amos"

Con asistentes que se tuvieron que quedar a las puertas al haberse completado el aforo, mientras a escasos metros se manifestaba en contra del acto un reducido grupo encabezado por la diputada y edil gijonesa de Vox Sara Álvarez Rouco (quien estuvo departiendo con el concejal de Foro Pelayo Barcia, que se dejó ver en las inmediaciones), se celebró ayer un coloquio en el Museo del Ferrocarril de Gijón con el título "Parar a la extrema derecha", organizado por la diputada autonómica Covadonga Tomé y su formación, Somos, con la participación de diputados de Sumar y EH Bildu en el Congreso.

El coportavoz de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, apuntó que "no se puede hablar de fascismo si no se habla del capitalismo que lo produce, un capitalismo de barbarie". Y que detrás del neofascismo está el "poder oligárquico concentrado" de grandes empresas y fondos de inversión.

El profesor de la Universidad de Oviedo Enrique del Teso dijo que "son los amos de Vox los que quieren negar derechos". Y resaltó que más que en las causas de la extrema derecha "hay que pensar en quienes son sus agentes, los ricos, las oligarquías que sienten más a salvo sus intereses en un sistema totalitario que en uno democrático". También indicó que "para ganar las elecciones, la extrema derecha necesita una mayoría de la población estúpida; gente que hace daño a los demás haciéndoselo a sí mismos".

La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua imputó al "capitalismo voraz" la "desafección social" en la que está medrando la extrema derecha ofreciendo "soluciones mágicas que no existen" frente a las soluciones complejas de la izquierda a una realidad compleja. Tomé incidió en que "la derecha se parece cada día más a la extrema derecha", abogando por "cambios estructurales" para frenarla.