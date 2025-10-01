Duro Felguera pierde 26 millones e intenta vender líneas de negocio: su situación para pedir (otra vez) la prórroga del preconcurso

Al final, tampoco ayer tuvo lugar un cambio de página en el tortuoso proceso de reflotamiento de Duro Felguera. La compañía asturiana de ingeniería, que lleva diez meses en preconcurso de acreedores, solicitó "in extremis" al juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón una cuarta prórroga del preconcurso, esta vez hasta el 20 de octubre. Apenas unas horas después de remitir la petición judicial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa publicó sus resultados del primer semestre del año, que arrojan unas pérdidas de 26,4 millones de euros, esto es, una mejora del 48,5% respecto al agujero de 51,3 millones contabilizado en el mismo período de 2024.

Ayer, 30 de septiembre, expiraba el plazo del tercer aplazamiento del preconcurso que el juzgado gijonés había concedido hace justo un mes. El propio presidente de la compañía, Eduardo Espinosa, transmitió el pasado miércoles al comité de empresa que su intención era no pedir una nueva prórroga al magistrado, toda vez que, según aseguró a los representantes de los trabajadores, ya tenía consensuado con los acreedores –la banca, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y diversos proveedores– el plan de reestructuración financiera con el que la cúpula quiere evitar la quiebra de la centenaria firma. Al día siguiente, jueves, la empresa comunicó a la CNMV que había alcanzado un preacuerdo al respecto con la SEPI y los accionistas de control (Prodi y Mota-Engil México), pero aún no con la banca.

Esa falta del apoyo, por ahora, de todas las entidades financieras acreedoras de Duro a su estrategia de reorganización de pasivos es lo que ha empujado a la petición de otra prórroga del preconcurso. En el escrito remitido ayer al supervisor financiero, la sociedad afirma que goza del "apoyo de la mayoría de entidades financieras afectadas por el plan de reestructuración".

En dos de esas palabras ("la mayoría") está el quid de la cuestión. Por eso formalmente la empresa aún no puede entregar al juzgado su plan, si bien fuentes conocedoras aseguraron que, internamente, "el plan de reestructuración está aprobado, pero falta que algunos bancos lo analicen y confirmen". Es decir, aún no está claro si el hecho de que los bancos no hayan todavía dado el "sí" es por una mera cuestión burocrática –como que los comités de riesgo den luz verde– o si alguno ha planteado o planteará en el futuro reparos de calado a la estrategia de reorganización de deuda que ha trazado la empresa asturiana.

En el documento con las cuentas del primer semestre, Duro advierte de que su viabilidad depende de que se cumplan varios hitos: la aprobación del plan de reestructuración dentro de los plazos judiciales, la obtención de nueva financiación, la continuidad de la actividad de la empresa hasta la sentencia que apruebe la homologación judicial del plan, la ejecución de medidas contempladas en el plan "que van a garantizar razonablemente la viabilidad de la empresa, en el corto y medio plazo, y evitar el concurso", la venta de activos "no estratégicos", y el cierre o enajenación de negocios no rentables.

Las desinversiones

El análisis financiero ofrece algunas pistas sobre este último punto. Así, la compañía afirma estar en "proceso de desinversión" de su segmento de sistemas inteligentes, en el que han agrupado las filiales Felguera TI (especializada en ciberseguridad y digitalización) y Sistemas Logísticos (centrado en la automatización de almacenes de cargas pesadas).

Las cuentas también reflejan la estructura de los 277,9 millones de euros de deuda del grupo: 140 millones en préstamos, 28 millones en intereses y 112,1 en pagos pendientes a proveedores.

Además, el documento indica que, a fecha del pasado 30 de junio, el grupo contaba con 1.414 trabajadores, esto es, 121 menos que los 1.535 registrados un año atrás. Este cálculo no recoge los 156 profesionales del Tallerón de Gijón que han pasado a Indra tras la venta de las instalaciones a finales de julio.