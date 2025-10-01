Emoción y legado en el reconocimiento al Grupo Lacera: un premio de la empresa familiar asturiana a toda una "labor tenaz"

"Qué bien nos ha salido todo, Marisa". Juan de la Cera, fundador del Grupo Lacera, empresa de limpieza y servicios de mantenimiento, le dijo estas palabras a su esposa, Maria Santiago, pocos días antes de fallecer en 2013, a los 93 años. Una frase que casi con toda seguridad repetiría ayer en la gala celebrada en el Club de Regatas de Gijón, donde sus ocho hijos –los que forman la segunda generación de la empresa fundada en Mieres en 1962– recibieron, como miembros de la familia De la Cera, el decimosexto premio "Familia Empresaria de Asturias", concedido por la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas).

La frase fue mencionada en un vídeo emitido en la ceremonia que recogía los testimonios de los hermanos De la Cera sobre la gesta de los fundadores. Los ocho sucesores acudieron a la gala para recibir un premio que "es un tributo a la figura de nuestros padres", aseguró la portavoz familiar, Marta de la Cera, directora comercial de una compañía que actualmente cuenta con 6.110 trabajadores en toda España, de los cuales 2.186 están en Asturias, lo que la convierte en la tercera empleadora privada de la región.

"Humildes comienzos"

En un discurso en el que no pudo ocultar su emoción, la tercera de los ocho hermanos De la Cera recordó los "duros y humildes comienzos" de la compañía, cuya primera oficina fue el propio domicilio familiar. Marta de la Cera mencionó las varas de avellano en las que sus padres colgaban las sábanas de hospital recién lavadas, así como los carros de doble cubo que se fabricaban en el propio taller y que servían para separar el agua limpia de la sucia.

La empresaria aseguró que su padre, "a quien todos se dirigían como ‘Don Juan', era una persona "profundamente carismática que siempre se preocupaba del bienestar de los trabajadores y de todo aquel que estuviera a su alrededor". "Una antigua empleada me decía hace poco que había estado 40 años en la empresa y que mi padre era el mejor jefe que mejor podía haber tenido nunca", relató De la Cera. "Cuando falleció, él se fue muy orgulloso de lo que había construido y con la certeza de haber sido feliz", remarcó.

De la Cera dedicó unas palabras de homenaje y agradecimiento a Marcos Suárez, histórico director general del Grupo Lacera que recientemente asumió el cargo de consejero delegado. Su antigua labor ahora la detenta Alejandro Blanco, procedente de la tecnológica Seresco. "Él asegura la continuidad generacional de nuestro proyecto, un proyecto que sigue vivo gracias a los valores inculcados por nuestros padres, como el esfuerzo y el tesón", afirmó la portavoz de la familia.

En esa línea, el presidente de Aefas, Íñigo Cabal, subrayó que "la familia De la Cera es un ejemplo de labor tenaz y discreta", y calificó a Juan de la Cera y Marisa Santiago –que hoy tiene 97 años y que no pudo acudir a la ceremonia– de "unos auténticos visionarios".

Cabal aprovechó el acto para reclamar de nuevo al Gobierno del Principado –representado en el acto por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez– la supresión del impuesto de Sucesiones, ya que "aboca a muchas empresas asturianas al cierre o al cambio de sede", si bien agradeció a Peláez el "trato exquisito" que le dispensa en sus encuentros, los cuales son "constantes y discretos".