FADE aplaude el refuerzo de la red eléctrica de Asturias, aunque lamenta que “llega muy tarde”

El director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, ha calificado de “buena noticia” el proyecto de refuerzo de las redes de transporte y distribución de electricidad en Asturias, tal como anunció la semana pasada el Ministerio para la Transición Ecológica en una reunión con el Gobierno del Principado. No obstante, González ha lamentado que este incremento de capacidad "llega muy tarde". Así lo ha señalado este miércoles antes de una reunión con el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y los sindicatos UGT y CC OO, para tratar este asunto, que es de alta relevancia para compañías con fuerte peso en la región como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc (Azsa).

"Es absolutamente necesario reforzar la red eléctrica asturiana. Desde FADE llevamos pidiendo el anillo central desde hace más de 15 años y es necesario ponerse de una vez manos a la obra, porque hasta ahora es un proyecto que se ha ido parcheando", ha señalado el director de FADE, que ha advertido de que "actualmente hay picos de producción en empresas muy intensivas en energía en los que el suministro eléctrico está en peligro".

En el encuentro, Campo no ha detallado el trazado geográfico de las infraestructuras, aunque sí ha indicado que, además de la zona central de la región, donde se concentra mayor demanda industrial, se reforzará el suministro en el Occidente para atender los futuros proyectos de energía eólica marina. El anillo incluye la instalación de cuatro nuevas subestaciones y de tres nuevas líneas de alta tensión.

La Consejería de Industria contaba con que este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya hubiera publicado la salida a información pública del proyecto de reforzamiento de la red asturiana. Sin embargo, aún no ha sido así.

Por su parte, el secretario de organización de CC OO Industria de Asturias, Nacho Requena, también valoró como "nueva noticia" el planteamiento del Ministerio, aunque matizó que "es una condición necesaria, pero no suficiente tanto para el desarrollo del tejido industrial que ya tenemos, como para la llegada de nuevos proyectos".

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, ha señalado que "para atraer nuevas inversiones y nueva industria, necesitamos cantidad y calidad de energía suficente". "Nos jugamos mucho y no podemos esperar, necesitamos que esta planificación energética se ejecute cuanto antes", ha apremiado.