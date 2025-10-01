La fiscal Rosa María Álvarez, premiada por el Ministerio de Justicia

La fiscal Rosa María Álvarez García, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Gijón y actualmente Teniente Fiscal en funciones en la Fiscalía del Principado de Asturias, ha sido reconocida con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, una de las más altas distinciones en el ámbito jurídico español.

El galardón, concedido por el Ministerio de Justicia, premia los méritos de quienes destacan en la Administración de Justicia, el estudio y aplicación del Derecho en todas sus ramas, así como en los servicios jurídicos dependientes del propio ministerio.

La Orden de San Raimundo de Peñafort, creada en 1944, se estructura en diferentes categorías: Gran Cruz, Cruz de Honor, Cruz Distinguida de Primera y Segunda Clase, Cruz Sencilla y Medalla del Mérito a la Justicia.

Con esta distinción, se reconoce la trayectoria y aportación de Álvarez García a la justicia en Asturias, consolidando una carrera marcada por la dedicación y el compromiso con el servicio público.