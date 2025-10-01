Habla el exdiputado socialista que convenció a Zapatero para que intentase acabar con el peaje del Huerna: "No entiendo la postura del Ministerio"

El PSOE se comprometió en 2004, cuando gobernaba en España, a suprimir el peaje del Huerna. Fue la palabra dada por José Luis Rodríguez Zapatero y anunciada en campaña electoral. Ya con Zapatero en la Moncloa se evaluó la decisión. ¿Por qué no pudo llevarse a cabo? Las claves las tiene el asturiano Álvaro Cuesta, cabeza de lista por Asturias en aquellas elecciones generales que auparon a los socialistas. Fue también el impulsor de la promesa que realizó Zapatero.

"Esta es la crónica de una frustración", relata ahora Cuesta. Admite sin reparos que no entiende que el Ministerio de Transportes, con una resolución de la Comisión Europea sobre la mesa que cuestiona la prórroga de la concesión de la autopista, no acometa un rescate: "No lo entiendo, francamente", señala.

La promesa de rescatar el peaje del Huerna fue debatida internamente en el PSOE antes de hacerse pública. Corría el año 2004. Apenas habían pasado cuatro años desde que el Gobierno de Aznar decidiera prorrogar hasta 2050 un peaje que debía concluir en 2021. Es decir, aún estaba dentro de su plazo original.

Álvaro Cuesta la planteó en la FSA y fue aceptada. Posteriormente la propuso a Zapatero, a quien había apoyado en el congreso del partido que le aupó como secretario general. Echaron números y lo vieron factible.

El 9 de marzo de 2004, en un mitin en Gijón ante unas 10.000 personas, y dos días antes del trágico atentado del 11-M, Zapatero lanzó la apuesta: suprimir el peaje de manera casi inmediata.

Pasadas las elecciones, cuando Zapatero llegó a la Moncloa y con Magdalena Álvarez como ministra de Fomento, las expectativas de supresión se enfriaron a la hora de hacer realidad la promesa. "Ya en el Ministerio se decía que era muy difícil y costoso", recuerda Cuesta.

Zapatero celebró la primera reunión de su Consejo de Ministros en su ciudad natal, León, el 23 de abril de 2004. Allí anunció el llamado "Plan Noroeste", que incluía varias inversiones en infraestructuras. También ratificó "el compromiso del Gobierno de reducir parcial y progresivamente el peaje entre León y Campomanes". La palabra "supresión" quedaba así suavizada.

1.100 millones en 2005

"En el Ministerio se estimaba que el rescate costaría unos 1.100 millones. Hablamos de 2005", recuerda Cuesta. Resultaba una cantidad inasumible, pero se establecieron conversaciones con la concesionaria "para alcanzar algún acuerdo o convenio que permitiese el rescate". Se exploraron opciones como "compensaciones con otras infraestructuras y compensaciones económicas".

Finalmente, en 2006 el Gobierno adoptó la primera medida: bonificar el coste del peaje a los transportistas con un descuento del 30%. Esa medida supuso en el primer año unos 3,5 millones de euros. Al año siguiente, las bonificaciones se extendieron a los usuarios habituales.

Cuesta asegura que la voluntad de rescatar el peaje se mantenía, pero la situación económica lo hizo inviable: "La crisis de 2009 y 2010 ya lo hizo imposible; se redujeron de forma significativa las posibilidades de inversión en infraestructuras, aunque creo que continuaron las conversaciones con Aucalsa".

"Ya entonces teníamos claro que era un peaje injusto", afirma Cuesta, quien sostiene que "con lo recaudado se había financiado el tramo entre Onzonilla y Benavente".

Nota personal: "He echado la cuenta de lo que he pagado en peajes desde que en 2012 dejé de ser diputado. Hago de media unos 14 viajes al año por el Huerna; pues bien, he pagado en total 4.368 euros", asegura el exdiputado.

Está convencido de que Asturias debe dar la batalla para lograr la supresión. "Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Barbón y con que se tome la iniciativa, porque el peaje sigue siendo una asignatura pendiente".

A su juicio, el Ministerio de Transportes debería evaluar la eliminación directa, porque las cuentas de una bonificación total hasta 2050, más una hipotética sanción de Bruselas si el Tribunal de Justicia Europeo ratifica la ilegalidad de la concesión, resultarían más caras que el rescate.

"En su día la prórroga ya fue una discriminación grave para Asturias", recalca Cuesta, consciente de que aquella promesa incumplida también sitúa al PSOE del lado de la gratuidad. Con todo, defiende la gestión de aquel Gobierno: "Entre 2004 y 2011 se invirtieron en infraestructuras en Asturias 5.928 millones; entre 1996 y 2004, la inversión del Ejecutivo de Aznar fue de 3.086 millones".

La promesa incumplida de Zapatero abonó las críticas de la oposición. El PP reprochó que aquel rescate terminase solo en bonificaciones, y el PSOE asturiano siguió reclamando la gratuidad pese a todo. A Pedro Sánchez la reclamación no puede resultarle extraña. En 2018, la Junta General aprobó dos iniciativas reclamando el rescate: la primera, con Mariano Rajoy en el Gobierno; la segunda, por unanimidad, ya con el PSOE en la Moncloa. Entonces ni siquiera había un dictamen de la Comisión Europea, principal aval ahora para la exigencia asturiana.