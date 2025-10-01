Esta es la "columna vertebral" del futuro de Hunosa, un proyecto que sostendrá más de 250 empleos

La central de biomasa de Hunosa en La Pereda comenzará a producir energía en el primer semestre de 2027 y sostendrá 251 empleos, 51 de ellos en la planta y 200 indirectos en las labores de gestión forestal y tratamiento de la biomasa. Lo destacaron el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y la directora del Instituto de Transición Justa, Judith Carrera, que mantuvieron esta mañana un encuentro en la sede de la compañía estatal minera en Oviedo.

Judith Carrera, que esta semana está visitando en Asturias proyectos financiados por el Instituto de Transición Justa (el lunes y el martes estuvo en el Suroccidente de la región para comprobar la marcha de los trabajos de restauración de las minas a cielo abierto de Tormaleo, Buseiro y Cerredo), destacó la importancia de los concursos de los denominados nudos de transición justa para otorgar derechos de acceso a la red eléctrica a proyectos renovables que contribuyan a impulsar la actividad económica y el empleo en las zonas donde cerraron centrales térmicas de carbón. La semana pasada, el Instituto adjudicó definitivamente el concurso del nudo de 220 kilovoltios (kV) de La Pereda, en Mieres, a Hunosa, que obtuvo 50 megavatios (MW) para su proyecto de central de biomasa a partir de la actual de carbón.

La directora del Instituto de Transición Justa resaltó que en los concursos de los nudos, por encima de los criterios técnicos, "se tienen en cuenta los socioeconómicos" y en ese punto destacó el impacto que tendrá el proyecto de Hunosa. El presidente de la compañía estatal, Enrique Fernández, señaló que la inversión será de 55 millones de euros y que la planta contará "con 51 empleos directos y una estimación de al menos 200 inducidos en la gestión forestal y el tratamiento de la biomasa". Fernández destacó que las obras comenzaron el pasado abril con los trabajos de desmantelamiento y que, una vez obtenida la conexión a la red y los últimos permisos se iniciará la instalación de los nuevos equipos para que la reconvertida central pueda comenzar a producir con biomasa "en el primer semestre de 2027". La central tendrá una retribución asegurada por su energía durante los próximos 20 años. "Supone la columna vertebral de la transformación de Hunosa que estamos planificando con los sindicatos para dar una continuidad y un futuro para la compañía como mínimo hasta 2050", destacó Fernández.

El Instituto de Transición Justa tiene pendiente la resolución del concurso del nudo eléctrico de Narcea, en Tineo, para nuevos proyectos de renovables. Judith Carrera señaló que en próximas fechas se publicará la relación de solicitudes admitidas (en este caso dio a entender que hay varias y no solo una como ocurrió con el nudo de La Pereda) y que el concurso se resolverá definitivamente "en el primer trimestre de 2026".

