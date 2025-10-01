IU exige que la gratuidad de matrícula a todos los cursos de la Universidad de Oviedo tenga un límite de renta

Izquierda Unida-Convocatoria por Asturias reclama que la gratuidad de matrícula de la Universidad de Oviedo, que el presidente Adrián Barbón quiere extender a todos los cursos, vaya vinculada a un límite de renta. El portavoz parlamentario de la coalición, Xabel Vegas, ha anunciado que esa será la posición con la que su formación acudirá a la negociación presupuestaria, en la que deberá establecerse el criterio para la gratuidad. Barbón anunció esa gratuidad como una de las "medidas estrella" para el próximo año, extendiendo una bonificación que ya se aplica en el primer curso. El anuncio no incluyó detalles, aunque el Gobierno ha ido concretando algunas cuestiones: por ejemplo, que estará vinculada a los resultados académicos y que se exigirá que el beneficiario haya realizado en Asturias la prueba de acceso a la Universidad.

Xabel Vegas ha insistido en que "siempre es positivo que los servicios sean gratuitos", pero ha considerado "importante situar un límite de renta, porque los impuestos de la clase trabajadora no pueden pagar los estudios de los ricos". Vegas también ha destacado que "no se entiende que haya requisitos académicos para que la clase obrera acceda a esa gratuidad, pero no requisitos académicos".

La posición del socio del Gobierno, ahora concretada, ya se había venido deslizando los últimos días. Partidario de ese criterio, aun estando en el otro lado ideológico, se ha mostrado Adrián Pumares, de Foro Asturias. "La universidad pública deben pagarla los ricos y los que suspenden muchas asignaturas", ha dicho. Pumares ha afirmado que "no tiene sentido, por ejemplo, que los hijos de los diputados de esta cámara tengan matrícula gratis". Además, ha destacado que "hay que pagar la matrícula a quien no se la pueda permitir", ya sea por la vía de la gratuidad o mediante becas.

Sin embargo, Covadonga Tomé (Somos), la más probable aliada del Gobierno para la aprobación de los presupuestos, sí es partidaria de que la gratuidad sea para todos los alumnos con independencia de su renta. "Estamos de acuerdo en que (la medida) se ligue al rendimiento académico, y seguiremos pidiendo que la gratuidad llegue a incluir los másteres", ha dicho. Respecto al límite de renta, ha afirmado que es partidaria de "la universalidad de la medida", aunque entiende que se plantee esa opción. "La propuesta hecha por Barbón, para que la gratuidad sea universal, es la que más se ajusta a lo que pedimos desde el principio", ha afirmado.

La gratuidad de matrícula no cuenta con un rechazo explícito ni del Partido Popular ni de Vox, aunque cada formación ha expresado sus matices. Así, Beatriz Polledo, del PP, ha acusado al Gobierno de pretender utilizar el anuncio para "polarizar", y ha destacado la reacción de los exrectores sobre la medida. "Ahora se empieza a perfilar, porque ya se habla de rendimiento académico o que la PAU se haya celebrado en Asturias", ha dicho Polledo, quien ha recalcado que "las voces autorizadas han hablado". "Si se va a poner que haya una serie de créditos aprobados, hablamos de una medida similar a las becas, por lo que se solapan".

El PP esperará a conocer cómo se concreta la medida: "Lo que hay que buscar es la fórmula para que si tienes una serie de capacidades y excelencia el segundo curso sea gratis; a eso no veríamos inconveniente", ha dicho.

Carolina López, presidenta y portavoz de Vox, ha insistido en que su partido llevará al próximo Pleno de la Junta una pregunta sobre si el Gobierno cree que en Asturias existe una "brecha social" que se podría resolver con la enseñanza gratuita. Para Vox, el Gobierno y la izquierda se dedican a "generar división, buscando ahora enfrentar a los jóvenes de la pública con los de la privada". Para López, "de lo que debería preocuparse el Gobierno es en buscar que en la Universidad prime la excelencia y la captación de talento".

La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha destacado que la propuesta de gratuidad expresada por Barbón será "una parte importante" en la negociación presupuestaria. "Vamos a escuchar las posiciones de cada cual", ha dicho. Se ha referido a la propuesta de ampliar la medida a los másteres: "Es algo que trataremos. Yo he escuchado posiciones mayoritariamente favorables.