Los jueces (entre ellos tres asturianas) alertan del "colapso" de las secciones de Violencia de Género
Tres juezas asturianas, las actuales titulares de los juzgados exclusivos de Violencia de Género de Gijón y Oviedo y la anterior titular de Oviedo, figuran entre los 123 miembros de la judicatura española que firman una carta abierta a la ciudadanía denunciando el incumplimiento de la promesa del ministro de Justicia, Félix Bolaños, de crear un 50 por ciento más de plazas destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer y dotarlas de los recursos necesarios para atender sus nuevas competencias. Los firmantes del documento advierten del "anunciado y más que previsible colapso" en los juzgados.
El comunicado de la judicatura responde a la inminente asunción de esas nuevas competencias, ya que, como hacen constar, a partir del 3 de octubre "los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasamos a asumir también la competencia para conocer de los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina".
"En la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos", sostienen. "Tal y como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas", aseguran , entre los fimantes, titulares de juzgados de Violencia de Género de todo el territorio nacional, de Galicia a Baleares y de Cataluña a Canarias.
