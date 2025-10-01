¿Cuántos lobos matará el Principado este año? Las cifras planteadas y el número de cacerías previstas

El lobo vuelve a situarse en el centro del debate rural asturiano. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha anunciado hoy en la Junta que en las 174 cacerías programadas para este otoño para abatir otras especies en las reservas regionales se podrá disparar también a ejemplares de lobo. Estas batidas, que se celebrarán entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre, forman parte del plan anual diseñado por el Principado para reducir los daños que provoca el cánido en la ganadería.

El consejero Marcelino Marcos Líndez defendió esta tarde que no se trata de una medida improvisada, sino de una respuesta “necesaria” a una realidad que amenaza la viabilidad de la ganadería extensiva. “Hablar del lobo en Asturias es hablar de la economía de centenares de familias, de la vida en los pueblos y del equilibrio de un territorio que constituye la esencia de nuestro medio rural”, subrayó.

La reciente salida del lobo del Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) ha devuelto a las comunidades autónomas la capacidad de gestionar la especie. En el caso de Asturias, Marcos Líndez reiteró que se hará de manera “sostenible y equilibrada”, sin perder de vista los intereses del sector ganadero.

Hasta 53 lobos menos

El programa de actuaciones de control del lobo 2025-2026 autoriza la extracción de hasta 53 ejemplares en áreas concretas. Para ello se contará con la colaboración de cazadores en las reservas regionales, aunque siempre bajo supervisión técnica. El objetivo, insistió el consejero, es que la medida se aplique de forma “organizada y respetuosa con la biodiversidad”.

Por el momento, el Principado descarta dar cífras de cuantos ejemplares se han abatido: "Lo importante no es la apariencia sino la eficacia", alegó el máximo responsable de Medio Rural.

Pero el control poblacional no será la única vía de actuación. El plan también contempla un refuerzo de las medidas preventivas: instalación de cierres perimetrales, uso de mastines, colocación de pastores eléctricos y manejo adaptativo del ganado. “Queremos evitar daños antes de que se produzcan y no limitarnos a indemnizarlos después”, explicó Marcos.

El Principado ha introducido además mejoras en el sistema de compensaciones por ataques. Entre ellas figuran el cálculo del lucro cesante, un aumento del 30% en las cuantías y una bonificación adicional del 10% para las explotaciones que adopten medidas de prevención. Desde enero, Medio Rural ha tramitado 1.831 expedientes, con un valor total de 915.618 euros, de los que ya se han abonado más de medio millón.

El consejero defendió que la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva es posible, pero requiere una gestión activa y preventiva. “Asturias no puede entenderse sin la ganadería extensiva y nuestra obligación como Gobierno es garantizar que esa convivencia sea posible”, concluyó, apelando a la búsqueda de un equilibrio “que favorezca tanto la biodiversidad como la economía".