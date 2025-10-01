Lydia Espina logra plaza en el Instituto Adolfo Posada de manera temporal
La exconsejera de Educación accede en comisión de servicio y entre dieciséis aspirantes al puesto que dejó tras jubilarse Soledad Saavedra, viuda de Areces
La exconsejera de Educación Lydia Espina ocupa desde hace días la jefatura de sección de Evaluación y Formación del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, según pudo confirmar este periódico. Se trata del puesto técnico que dejó libre Soledad Saavedra, viuda del expresidente Vicente Álvarez Areces, quien tenía la plaza como funcionaria y se jubiló este verano. El Instituto Adolfo Posada es un órgano desconcentrado que organiza cursos de formación a empleados públicos.
Espina ha accedido al puesto, según fuentes del Gobierno, tras presentarse a una comisión de servicio; es decir, una ocupación temporal de la plaza, sin carácter definitivo. Las mismas fuentes recalcaron que la comisión de servicio fue concedida a la exconsejera en un proceso abierto a la concurrencia de funcionarios (Espina es funcionaria del cuerpo de maestros desde 2016 y licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca). Se trata de un proceso habitual en la Administración cuando un puesto queda libre. Espina compitió con otros 16 solicitantes, y lo obtuvo "basándose en criterios objetivos", aseguraron en el Principado.
Lydia Espina fue consejera de Educación entre julio de 2021 y junio de 2025 y presentó su dimisión al desbordarse la protesta educativa por las demandas del profesorado. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reiterado en varias ocasiones su "agradecimiento a la honestidad y dedicación" de Espina, y ejemplificó su renuncia como una vía para resolver el conflicto con el profesorado, una característica que Barbón también atribuye a la salida de la que fuera consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, tras el accidente minero de Cerredo.
El puesto de jefatura de sección no es un puesto de libre designación ni un alto cargo, recalcaron las fuentes consultadas, y forma parte del escalafón intermedio de la Administración. El nombre de Lydia Espina estuvo en las quinielas para ocupar el puesto del Senado que dejó vacante Melania Álvarez, pero la exconsejera ya había expresado su deseo personal de alejarse un tiempo de la política.
