Marta de la Cera, de Grupo Lacera, que hoy recibe el premio "Familia Empresaria" de Asturias: "Ser el tercer empleador privado de Asturias es un orgullo"

Marta de la Cera Santiago (Oviedo, 1968) es la directora comercial del Grupo Lacera, empresa de limpieza y servicios de mantenimiento que hoy recibirá el decimosexto "Premio Familia Empresaria de Asturias" a manos de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas), en una gala que tendrá lugar en el Club de Regatas de Gijón. Fundada en Mieres en 1962 por el matrimonio formado por Juan de la Cera (fallecido en 2013 a los 93 años) y Marisa Santiago (que hoy tiene 97 años), la compañía tiene exactamente 6.110 trabajadores en toda España, de los cuales 2.186 están en Asturias. Marta de la Cera es la quinta de los ocho hermanos que forman la segunda generación de la empresa galardonada.

-¿Qué supone para ustedes recibir este premio de Aefas?

-Estamos muy agradecidos a Aefas por este reconocimiento a la idea empresarial que nuestros padres impulsaron con mucho esfuerzo desde los años 60. Una idea que hoy continúa viva y en constante crecimiento. La empresa comenzó con unos orígenes muy humildes y actualmente somos el tercer empleador privado de Asturias. Esto es un orgullo y, por lo tanto, también es un orgullo recibir este premio.

-¿Cuáles son los principales valores personales, familiares y empresariales que sus padres legaron a usted y sus hermanos?

-Para nuestros padres lo más importante de todo era el bienestar de las personas, así como valores como la unión, la tolerancia y la armonía que debíamos mantener todos los hermanos. Esto es algo que nos inculcaron desde siempre. En lo que se refiere a la empresa, ellos también dejaron sellados unos valores que nos definen como compañía: las personas, el servicio, la seguridad y el compromiso. Pero, especialmente, las personas. Eso fue lo que más preocupó a mi padre desde siempre: que los trabajadores de la empresa tuvieran buenas condiciones y que la gente a su alrededor estuviera bien, a gusto. Es cierto que aquellos eran otros tiempos, pero hoy también seguimos funcionando bajo esa inspiración. Simplemente manejamos unos números más grandes.

-De los ocho hermanos, ¿cuántos se dedican a la empresa?

-Todos estamos implicados de una u otra manera, ya que todos participamos en las reuniones del consejo de administración, del consejo de familia y de la junta de accionistas. Es decir, todos estamos presentes en las grandes decisiones y los planes estratégicos. Nos sacamos bastantes años unos a otros, hay una diferencia de 18 años entre el primogénito y el benjamín, con una distancia amplia entre los cuatro mayores y los cuatro más pequeños. Actualmente, a nivel operativo, trabajamos tres hermanos en la compañía: Miguel, que es el responsable del departamento de aplicaciones y sistemas; Marian, que está al cargo del área de sanidad ambiental; y luego estoy yo, que dirijo el departamento comercial.

-¿Cuál fue su trayectoria?

-Empecé trabajando los veranos sustituyendo a la persona que hacía los recados, un poco para ganarme un dinero. Después me formé en secretariado internacional y me incorporé a Contesa, la filial del grupo especializada en servicios sanitarios, donde trabajé unos veinte años. Tras unos años en los que tuve un negocio por mi cuenta, regresé, esta vez al departamento comercial de Lacera. Ahí llevo aproximadamente una década, desde que falleció mi padre.

-La cúpula de la empresa acaba de reorganizarse con el nombramiento como director general de Alejandro Blanco, procedente de la tecnológica Seresco; y de Marcos Suárez, histórico directivo de la casa, como consejero delegado.

-Sí, fue una reorganización cuyo objetivo es planificar el futuro del Grupo Lacera. Marcos quería pasar a desempeñar otras funciones y se necesitaba a otra persona en las tareas directivas. Así que se lo propuso a Alejandro, a quien ya conocía. Alejandro Blanco representa el futuro y la continuidad generacional de un proyecto para asegurar la expansión y el crecimiento de la empresa.

-¿Qué representa la figura de Marcos Suárez para la compañía?

-Marcos lleva con nosotros 40 años, yo tenía 16 años cuando él empezó. Ha sido siempre una persona clave en la empresa, demostrando una lealtad y un compromiso arrolladores. Trabajó muy cerca de mi padre. Sólo tengo buenas palabras hacia él.

-¿Cree que Asturias promueve un entorno (fiscal, laboral...) favorable para empresas familiares como Lacera?

-Tenemos la convicción de que las empresas pueden nacer y crecer en Asturias. Pero sí creemos que es fundamental que el Gobierno del Principado ayude más a fortalecer el tejido empresarial local, de forma que este aporte valor al territorio.

-¿Está la compañía en un buen momento? ¿Hay planes de expansión?

-Sí, la verdad es que estamos en un buen momento y, como he comentado, la incorporación de Alejandro Blanco responde a ese propósito de seguir remando con la misma fuerza con la que Marcos desempeñó su labor directiva.