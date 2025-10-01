La nueva sede central de ArcelorMittal coge altura en Luxemburgo

La construcción de la nueva sede global de ArcelorMittal (en la imagen) coge ritmo en el distrito financiero de Kirchberg, en la ciudad de Luxemburgo. E l edificio, que tendrá 21 plantas, ya tiene ocho construidas y está previsto que esté listo para que lo utilicen los empleados de ArcelorMittal en 2027. El esqueleto del edificio se construye con acero reciclado y de producción renovable. El proyecto de la sede central fue objeto de un concurso internacional de arquitectura en 2017, ganado por Wilmotte & Associés de París. El objetivo de los arquitectos era diseñar "un edificio contemporáneo y sostenible que aprovechara al máximo el potencial del acero de arriba abajo".