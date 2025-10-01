El peaje del Huerna provoca otro choque (y van varios) entre Barbón y Puente

La posición del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha optado por mantener el peaje del Huerna pese a que la Comisión Europea sostiene que la ampliación de la infraestructura fue ilegal, ha provocado tensiones entre el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, y el Principado de Asturias, presidido por Adrián Barbón, ambos del mismo signo político, el PSOE.

Desde Transportes se percibe mucha frialdad hacia el mandatario asturiano, quien ha ido modulando su postura hasta posicionarse claramente en contra de la decisión del Ministerio de mantener el cobro en la autopista del Huerna, llegando incluso a llamar a la movilización ciudadana. “No tengo problema en discrepar del Gobierno”, asegura Barbón.

La justificación del equipo de Puente para no rescatar el peaje es económica y fue expresada por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano: “Eliminarlo tendría un coste milmillonario que saldría de los bolsillos de los ciudadanos”. Por el momento, esa ha sido la única valoración realizada por un responsable del Ministerio sobre el Huerna desde que el Ejecutivo optase, una vez más, por defender la ampliación llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar (PP).

En Transportes se percibe una gran incomodidad con el asunto del peaje, en un contexto en el que el Gobierno además apuesta por acabar con el cobro directo al usuario.

El equipo de Puente señala constantemente al PP como responsable de aquella operación, al haber sido un Gobierno popular el que aprobó la prórroga, pero no va más allá en su justificación y observa con recelo las críticas del Ejecutivo asturiano.

Este choque es uno más dentro de una relación con altibajos entre el Principado y el Ministerio de Puente, uno de los hombres con mayor peso en el Gobierno de Sánchez y en el partido a nivel nacional, habituado a mantener fuertes disputas con gobiernos autonómicos del PP.

En esta ocasión, sin embargo, las discrepancias son con el Gobierno de Barbón, de su mismo color político, siendo Asturias una de las cuatro comunidades gobernadas por el PSOE, al lograr mantener el poder tras el fuerte retroceso en las autonómicas de 2023.

Desde que Puente fue nombrado ministro, pocos días antes de la apertura de la Variante de Pajares, ha habido varios momentos de tensión política entre ambas administraciones.

El retraso en la llegada de los trenes Avril, unido a la cancelación del proyecto del vial de Jove, fueron motivo de varios desencuentros a lo largo del año pasado.

Transportes sostenía que Barbón estaba al tanto de que el proyecto de Jove se descartaría, algo que el presidente del Principado negó, lo que obligó al Ministerio a publicar un comunicado para intentar calmar la crisis.

En el equipo de Puente no se entendían las críticas de Barbón y de otros miembros del Ejecutivo asturiano, cuando apenas llevaban unos meses en el cargo.

Aquella crisis se zanjó con la llegada de los trenes. Hubo entonces buenas palabras del Principado hacia Puente y una imagen calculada de unidad, con Barbón y Puente presentes en la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta de Galicia.

La situación ahora es muy diferente, porque el clamor social contra el peaje en Asturias va en aumento y las posiciones parecen irreconciliables: el Principado exige la bonificación del 100% del peaje y, al menos por el momento, el Ministerio se niega, esperando que el proceso se alargue sin darlo por concluido.

En Transportes la frialdad hacia Barbón aumenta, mientras que en sectores del Gobierno asturiano sorprende la postura del Ministerio, al considerar lógica la posición del presidente en un asunto como el peaje. Las grietas se agranda