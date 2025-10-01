La Policía Nacional de Oviedo cuenta con una de las mejores agentes antidrogas (y no es humana)

“Ellos son una parte fundamental de nuestra labor”. Con estas palabras, la Policía Nacional quiso rendir homenaje ayer, en el día de su festividad, a unos agentes muy especiales: los de cuatro patas. Porque en el acto de entrega de reconocimientos no solo hubo lugar para condecoraciones humanas; también se destacó la labor de los canes que, con su olfato y lealtad, se convierten en piezas imprescindibles dentro del Cuerpo.

En la comandancia de Oviedo trabaja una de las más famosas en su campo: Mía, una perra antidrogas que ha demostrado ser todo un prodigio. Su olfato privilegiado le permite detectar el rastro de una pequeña pastilla de hachís a varios metros de distancia, incluso entre una multitud de personas. Ágil, audaz y disciplinada, Mía logró ayer lo que pocas veces ocurre en un acto solemne: arrancar un aplauso unánime del público presente en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo.

Durante el homenaje, las palabras de reconocimiento fueron acompañadas por un momento entrañable. Como si entendiera que hablaban de ella, Mía desfiló con paso firme hasta colocarse a los pies de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. Allí se sentó obediente, y cuando recibió una caricia en el lomo, volvió a incorporarse junto a su guía policial, con la serenidad de quien está acostumbrada a ser el centro de atención. Recibió un diploma simbólico y, sobre todo, un baño de cariño por parte de todos los asistentes, confirmando que los perros policía son, probablemente, los “agentes” más queridos por la sociedad.

La Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional tiene una misión muy concreta: reforzar la seguridad y colaborar en la detección de sustancias, explosivos o billetes falsificados, entre otros cometidos. Cada perro pasa por un proceso de adiestramiento especializado junto a su guía, con quien crea un vínculo inseparable. Tras años de servicio, llega también para ellos el merecido retiro: los canes pueden ser adoptados por familias, que les ofrecen un hogar en el que disfrutar de una vida tranquila después de haber dedicado su energía y habilidades al servicio público.

Mía es solo un ejemplo, pero resume a la perfección la importancia de estos compañeros de cuatro patas que, con su instinto, disciplina y lealtad, hacen de la Policía Nacional una institución aún más cercana a la ciudadanía.