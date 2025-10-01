El promotor del parque eólico con molinos de 200 metros en el centro de Asturias pide los permisos

El proyecto para construir un parque eólico en el área central de Asturias con molinos de 200 metros de altura –casi tres veces más que la torre de la catedral de Oviedo– avanza en su tramitación. Varende Renovables, sociedad controlada por el fondo de inversión canadiense Brookfield, ha presentado solicitud de autorización administrativa previa y de evaluación ambiental de este parque eólico denominado La Mofosa.

El parque tendrá ocho aerogeneradores con una potencia instalada de 54,4 megavatios (MW) y se ubicará en las inmediaciones del alto de La Degollá, en los concejos de Las Regueras, Illas, Candamo y Llanera. En línea recta estará a unos 20 kilómetros del centro de Oviedo.

En la zona prevista para el nuevo proyecto eólico ya está operativo un parque de 16 MW propiedad del grupo Ibereólica denominado Peña del Cuervo. También cuenta con ocho aerogeneradores, pero con unas dimensiones que equivalen a la mitad de los molinos proyectados para La Mofosa.

Además, una filial de Repsol también proyecta en la misma zona un parque eólico, denominado Bufarán, con once aerogeneradores y una potencia de 68,2 MW.

La sociedad controlada por el fondo de inversión canadiense Brookfield prevé una inversión de 66,7 millones de euros en el parque La Mofosa.