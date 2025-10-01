La reflexión de la exconsejera de Educación del Principado sobre la radioterapia tras enfrentarse al cáncer: "De tatuajes y Marie Curie"

Cada año, el Servicio de Salud del Principado de Asturias atiende a 3.000 pacientes que necesitamos tratamiento de radioterapia. Es una de las posibles prescripciones médicas, si tienes un cáncer. Hay seis aceleradores que funcionan casi sin descanso. En un Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica en septiembre de 2024 se ha señalado que Asturias "ha dado un salto tecnológico con nuevas técnicas y con nuevos equipos" siempre punteros. Quienes hemos sido atendidas por estos aceleradores, cada día más precisos tenemos incrustados unos tatuajes, muy modestos, que permanecerán como el recuerdo de lo que nos pasó, y supongo que, en muchos casos, como una prolongación de más vida y más salud. Como siempre hay un equipo de personas que te acompañan hasta que la máquina aceleradora se hace cargo, con sus múltiples brazos. No sé, parece que estos se multiplican porque entran y salen del espacio donde está recluidos mientras estén en reposo. Nada se improvisa, todo se mide al milímetro. El cuerpo debidamente alineado solo puede recibir los "rayos" establecidos y en los sitios precisos. He ahí el valor de los pequeños tatuajes que salvan al cuerpo y a la zona afectada por el cáncer.

La utilización de la radioterapia que tendrá una larga historia que no podemos narrar aquí, nos remite a un principio y a una científica. Maria Salomea Skodowska-Curie (1867-1934) ha sido nuestra pionera en el ámbito de la aplicación del radio. Hoy en el Panteón de París, con todo merecimiento, nos recuerda que llegó de Polonia, un país siempre disputado y dividido entre las potencias limítrofes e hizo una carrera científica y docente en Francia. Desarrolló una anemia como consecuencia de su exposición continua al radio, ese elemento que ahora nos cura, le causó la muerte. Yo me imagino a Marie Curie manejando el uranio, el radio, la pechblenda, el polonio, impresionada cuando la fosforescencia de algunos iluminaba e irradiaba luz en la oscuridad, después de trabajar con toneladas de materiales en bruto.

Nuestra Marie Curie no pudo ver todas las aplicaciones que se produjeron a partir de sus descubrimientos, pero al menos sí que ayudó con un camión que conducían ella y su hija Irène por los frentes de guerra de la Primera Guerra Mundial. Con la aplicación de los rayos X, señalaban las fracturas y aquellas "cicatrices" en los cuerpos de los soldados para poderlos salvar. Hoy Marie, gracias a ti y a quienes detrás de ti velaron porque haya aplicaciones tecnológicas y terapéuticas, te estamos agradecidas.