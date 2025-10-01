La señal que se saltan muchos asturianos tras frenar e implica multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos

Según la Dirección General de Tráfico (DGT) hay un tipo de sanción que pasa inadvertida para los conductores y que conlleva la pérdida de 4 puntos de carné y una sanción económica de 200 euros. "El semáforo en rojo y la señal de STOP obligan a parar siempre. En el caso del STOP, esta obligación afecta también a las marcas viales pintadas en la calzada, aunque no exista señal vertical. Ignorar la prioridad de paso es uno de los factores con mayor presencia en la accidentalidad vial".

De hecho, a través de un vídeo que ha colgado la DGT en su cuenta oficial de X, donde se ve una clara infracción, el organismo recuerda la importancia de respetar esta señal, cómo hacerlo y la sanción que puede recibir el infractor en caso de cumplir con la norma durante la circulación. "No detenerse en un Stop es una infracción grave que implica multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos. Pero, sobre todo, es una imprudencia que puede provocar un #SiniestroVial. Imágenes tomadas con dron por la #UMA de #DGT en la N-VI a la altura de #Benavente (#Zamora)".

Tal como indica el artículo 151 sobre señales de prioridad del Código de Tráfico y Seguridad Vial, la señal R-2, la señal de stop, obliga a todo conductor/a a: "Detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime". De modo que al aproximarte a un stop siempre debes detenerte y, tras comprobar que no se acerca ningún vehículo por la vía de preferencia, retomar la marcha.

Por su parte, según el artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial, saltarse un stop es una infracción catalogada como grave, por lo que conlleva una multa de 200 euros. Cabe destacar que la cuantía se puede reducir hasta un 50% si se abona en los veinte días naturales posteriores a su notificación.

En este tipo de infracciones es obligatorio identificar al conductor, que puede ser o no el titular del vehículo. Para ello, tras recibir la notificación de la sanción, el titular del vehículo debe aportar a la Administración los datos de la persona que realmente conducía el vehículo. Una vez enviados los datos, el organismo sancionador informará al responsable sobre la multa a la que debe hacer frente. En caso de que el titular del coche no colabore y se niegue a aportar dicha información, estará cometiendo otra infracción. En esta situación, la cuantía de la sanción económica ascendería al doble o al triple, tal como recoge el artículo 80.b de la Ley de Seguridad Vial: "Será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave". Para que quede más claro, si la multa por saltarse un stop es de 200 euros y el titular del coche no ofrece los datos del conductor/a que ha cometido la infracción, el primero será sancionado con una multa de 600 euros.

Además de controlar los stops, la DGT también quiere poner el foco sobre los cambios de carril no permitidos. Por ello, también contará con dispositivos muy similares que vigilarán que no se rebasen líneas continuas. Las colisiones laterales son uno de los accidentes que más muertes causan en España, por lo que la intención del ente es tratar de ponerles ferno.

La idea es que estas cámaras se instalen en zonas especialmente conflictivas, no solo a fin de disuadir a los infractores, sino también para tratar de reducir esa siniestralidad. Esta infracción también está penalizada con una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos de carné.