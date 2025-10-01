Asturias adjudica 740 plazas fijas de enfermería y así se distribuyen por el territorio (Oviedo y Gijón dominan)

Las áreas sanitarias de Oviedo y Gijón acaparan más del 60 por ciento de las plazas de enfermería que serán cubiertas por personal estatutario fijo como consecuencia de un concurso-oposición convocado a finales de 2022.

El total de plazas convocadas y adjudicadas es de 740. El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica hoy, miércoles, la relación de puestos Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) que van a adjudicarse y comunica el procedimiento a seguir para la elección de las mismas.

Por áreas sanitarias (aún ocho, pero a partir de 2026 serán tres), la distribución de plazas que se adjudican es la siguiente: área de Jarrio (Noroccidente), 30; área de Cangas del Narcea (Suroccidente), 18; Avilés y comarca, 96; Oviedo y centro de Asturias, 283; Gijón, Carreño y Villaviciosa, 180; Oriente, 18; cuenca del Caudal, 50; y cuenca del Nalón, 65.

Las mejores notas

Los diez aspirantes con mayor puntuación son, por este orden, Cristina Muñiz Fernández, Luis Argüelles Otero, Lorena Bobes Fernández, Beatriz Prada Fernández, Manuel Gayol Fernández, Lucía Martínez Pérez, Mónica López Ventoso, Judit García García, Patricia González Robles y Cristina Papín Cano.

El examen de este concurso-oposición tuvo lugar el sábado 23 de marzo de 2024 en el Recinto Ferial Luis Adaro, de Gijón. A las 740 plazas se inscribieron un total de 5.085 aspirantes, de ellos 3.429 asturianos y 1.656 de fuera.

El próximo 9 noviembre, se celebrará en Gijón un nuevo examen de un concurso-oposición de enfermería al que están inscritos 7.222 candidatos que se disputan 299 plazas.