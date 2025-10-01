Estos son los motivos que llevan a los médicos asturianos a la huelga y su advertencia al Principado

El Colegio de Médicos de Asturias expresó ayer su apoyo a la huelga de médicos convocada para este viernes en toda España, y que en el Principado apoya también el Sindicato Médico (SIMPA). A juicio de la corporación médica, las propuestas planteadas por el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco de las profesiones sanitarias "no responden a las demandas esenciales del colectivo médico ni a los retos del Sistema Nacional de Salud".

Como motivos concretos de la protesta, el Colegio cita "la falta de una clasificación profesional adecuada, la ausencia de una regulación clara sobre jornadas y descansos, y la inexistencia de un modelo retributivo vinculado a la formación y la responsabilidad". Son factores, añaden, que "dificultan la retención y atracción de médicos".

Dicho con otras palabras, tanto el Colegio de Médicos como el SIMPA rechazan que la futura norma estatal equipare a médicos y enfermeros, y exigen que recompense con más salario el plus de cualificación y responsabilidad que aporta un facultativo. Asimismo, reivindican que se erradiquen las guardias de larga duración y que todas las horas extraordinarias que realizan a lo largo de su vida redunde en posibilidades de anticipar su jubilación, sin ver por ello mermados sus ingresos.

El paro de médicos convocado para este viernes es promovido a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Ambas entidades reclaman al Ministerio de Sanidad un nuevo estatuto laboral exclusivo de los médicos (y no que abarque a todos los profesionales sanitarios, como el actual Estatuto Marco). A esta misma exigencia se ha sumado el SIMPA.

Guardias de doce horas

En su comunicado público de ayer, el Colegio de Médicos de Asturias indicó que su posicionamiento está en línea con el respaldo expresado por la Organización Médica Colegial (OMC) y el conjunto del Foro de la Profesión Médica. La junta directiva del Colegio anima "a toda la comunidad médica asturiana a secundar la huelga". Esta medida, "adoptada con responsabilidad", tiene como fin último –argumenta el Colegio– "preservar la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria". Los médicos sostienen que sus reivindicaciones profesionales "también protegen los derechos de los usuarios del sistema".

Por su parte, el SIMPA prevé un "seguimiento masivo" de la huelga. Sus demandas se dirigen al Ministerio de Sanidad, como las del resto de los convocantes, pero añaden otras que apelan a la Consejería de Salud, con la que quieren establecer una negociación como comité de huelga. José Antonio Vidal, secretario general del sindicato, enfatizó que el elenco de reivindicaciones es "muy amplio", al sumar las autonómicas a las nacionales. De una manera u otra, "afectan a todos los facultativos, con independencia de su edad, lugar de trabajo y circunstancias".

El SIMPA estima que lo más relevante de la plataforma reivindicativa a nivel nacional es lo referido a la clasificación profesional, al cómputo de jornada para la jubilación, a la reforma de la jornada laboral y al sistema de guardias de los médicos. "Se pide que la duración máxima de las guardias sea de 12 horas, que el horario semanal tenga un tope de 35 y que a partir de ahí se inicie la jornada extraordinaria voluntaria", señaló Vidal. Hasta que ese modelo sea una realidad, la convocatoria autonómica del SIMPA exige a la Consejería de Salud "un modelo de jornada más flexible, con posibilidad de reordenaciones horarias que faciliten la conciliación, y respeto al máximo de 48 horas semanales".