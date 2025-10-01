El calvario de un asturiano que compró un coche deportivo de lujo: tardó dos años en poder matricularlo y ahora el vendedor ha sido condenado

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado la condena a un acusado de falsificar la pegatina de homologación de un Porsche Carrera 911. El vehículo había sido adquirido fuera de la Unión Europea por lo que no contaba con la documentación necesaria para su matriculación en España. Ante las dificultades para desbloquear este proceso, el vendedor entregó al propietario un número de homologación incorrecto por lo que ha sido condenado por un delito leve.

El vehículo fue adquirido por el comprador en 2021 a través de un contrato verbal por un importe de 43.000 euros, precio que fue satisfecho por el comprador, quien realizó un primer pago por importe de 22.000 euros mediante transferencia bancaria, el 16 de julio de 2021, y otros dos por importes de 10.000 y 11.000 euros, respectivamente, en metálico.

El Porsche fue trasladado a España desde un país de fuera de la Unión Europea, por lo que carecía del Código de Homologación Europea y del Certificado de Conformidad CE necesario para su matriculación.

Proceso desmesurado

Este hecho alargó el proceso “desmesuradamente”, tiempo durante el cual el vendedor auxilió al comprador en todo lo posible. Realizó, incluso, gestiones a través de diferentes Inspecciones Técnicas de Vehículos de distintas provincias y a través de concesionarios de la casa Porsche.

Fue en agosto de ese mismo año, 2021, cuando descubrió que la contraseña de homologación no era válida para su matriculación en España, ya que en un inicio el vehículo estaba destinado a venderse a otros mercados. Decidió entonces hacer llegar al comprador “otra pegatina con una contraseña que contenía un número de referencia que no se correspondía con dicho vehículo, ni con ningún otro, con pleno conocimiento de su falsedad”, según recoge la sentencia.

Cuando el comprador trató de realizar trámites para simplificar el proceso de matriculación fue advertido de este error en la casa Porsche de Asturias. Aún así no cesó en su empeño, trasladó el vehículo a una empresa especializada, donde se logró la referida homologación, y en enero de 2023, casi dos años después de la compra, logró que el coche fuese matriculado.

16.300 euros extra

A lo largo de esos meses, el comprador se vio obligado a desembolsar un gasto extra de 16.367 euros, sin que conste, al haber sido la compraventa verbal, a quién corresponde el abono de esa cantidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias considera que los hechos son constitutivos de un delito leve de falsedad de certificado, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de tres meses de multa, con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y al pago de la mitad de las costas judiciales.

Asimismo, ratifica la absolución del acusado del delito de estafa.