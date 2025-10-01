El verano vuelve a Asturias (por unos días): la Aemet prevé temperaturas de hasta 27 grados para este jueves

El verano (o veroño para ser más precisos) vuelve a Asturias. La Agencia Estatal de Metorología (Aemet) prevé temperaturas de hasta 27 grados para este jueves en la región, tras el paso de la borrasca exGabrielle (en su origen, un huracán), que dejó precipitaciones extraordinarias en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Tras una semana de buenas temperaturas, el Principado registrará este jueves un nuevo subidón térmico. En concreto, se esperan máximas de 27 grados en el Suroccidente y las Cuencas, de 26 en Oviedo, de 25 en Gijón y de 24 en Avilés, Llanes y Navia. Los cielos, además, estarán completamente despejados en todo el Principado.

Cielos despejados

En concreto, la Aemet pronostica "cielos poco nubosos o despejados, velados de nubes altas a partir de la mañana y de madrugada con algunas nubes bajas dispersas en el litoral y en el extremo occidental. Temperaturas mínimas sin pocos cambios y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo variable que tiende al final de la tarde, en el litoral, a componente oeste".

"Fresquito" a primera y última hora del día

Pese a las altas temperaturas que se esperan, ya es octubre y a primera y última hora de la tarde se notarán el "fresquito". Así, por ejemplo, se esperan mínimas de 9 grados en Langreo y Cangas del Narcea, de 10 en Oviedo y Avilés y de 11 en Gijón.

El pronóstico del viernes

El viernes continuará el veranillo de San Miguel en Asturias. El mercurio alcanzará los 25 grados y las principales localidades de la región se situarán por encima de los 20. El pronóstico de la Aemet para este día es el siguiente: "Cielos velados de nubes altas con intervalos de nubes bajas de madrugada en el interior del tercio occidental que irán con brumas y probables nieblas asociadas. Temperaturas mínimas en ascenso, ligero o sin cambios en el tercio oeste y extremo este; máximas en descenso que será ligero o sin cambios en el litoral. Viento flojo variable".

Y el fin de semana

¿Y el fin de semana? Buenas noticias: sigue el calor, con máximas de 25 grados. Los 25 los alcanzarán Oviedo y las Cuencas, mientras que Gijón, Avilés y Navia se situarán en 24. Eso sí, lloverá. La nubosidad aumentará hacia el mediodía con lluvias débiles y chubascos en todo el territorio por la tarde. El domingo también puede llover y los termómetros bajarán a los 20 grados de máxima.