La vinculación con Asturias de Juan March de la Lastra, nuevo presidente de Corporación Financiera Alba
El empresario está casado con una hija del banquero ovetense Ignacio Herrero
Juan March de la Lastra es el nuevo presidente de Corporación Financiera Alba tras la renuncia al cargo de su padre, Carlos March Delgado, de 80 años de edad. El holding controlado por la familia March tiene participaciones relevantes en compañías como Acerinox, Viscofan, Ebro Foods, CIE Automotive, Naturgy, Verisure, Atlantic Aviation o Colonial.
Juan March de la Lastra, que ya era vicepresidente primero de Alba y presidente no ejecutivo de Banca March, está muy vinculado a Asturias. El financiero está casado con María Herrero Pidal, una de las hijas del matrimonio formado por el fallecido banquero asturiano Ignacio Herrero Álvarez (marques de Aledo y bisnieto del fundador del Banco Herrero, Policarpo Herrero) y Ágatha Pidal Vives (bisnieta de Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa de Asturias, y Jacqueline Guilhou y Georgeault, nieta de fundador de Fábrica de Mieres, Numa Guilhou).
Juan March de la Lastra asumió la presidencia no ejecutiva de Banca March en 2015. Tomó el relevo de Carlos March Delgado, que ahora le da el testigo en la Corporación Financiera Alba. Se completa así el paso de la tercera a la cuarta generación en la Banca March.
