Bruselas admite que "el acero europeo no es competitivo" y plantea estas medidas para salvarlo

"El acero europeo no es competitivo". La afirmación, rotunda, la hizo ayer en Madrid el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, el francés Stéphane Séjourné, que destacó la diferencia de precios entre el acero chino y el europeo. A pesar de ello, Séjourné destacó que Europa no puede ser dependiente al 100% del acero chino y que la siderurgia, clave para regiones como Asturias, debe ser considerada como un sector estratégico. Para salvarla, destacó que es necesario generar demanda de acero europeo mediante el establecimiento de cuotas en la contratación pública a nivel local, regional y estatal.

Séjourné participó ayer en una sesión del Fórum Europa en Madrid. Durante su discurso destacó que, ante los movimientos de Estados Unidos y China, Europa debe abordar dos "reformas liberales": reforzar el mercado único eliminando barreras interiores en todos los sectores y establecer nuevos acuerdos comerciales diversificando la nómina de socios. Dicho eso, Séjourné añadió que Europa "debe dejar a un lado la ingenuidad de un mercado totalmente abierto y de ser los únicos en el mundo que no piden condiciones para entrar y operar en el mercado único europeo". Fue entonces cuando destacó la necesidad de aranceles "en productos que le hacen la competencia a los nuestros" y de una política "made in Europe" que "de la posibilidad a las ciudades y a las comunidades autónomas en las contrataciones públicas de poner un criterio de preferencia local o europea en algunos sectores estratégicos para implementar la demanda".

Para explicar esa política "made in Europe", Séjourné puso el ejemplo del acero. Partió de una afirmación rotunda: "El acero europeo no es competitivo". Explicó que por el acero europeo se paga entre 500 y 700 euros la tonelada y que en China se produce a 200 o 300 euros. "El acero europeo es ahora casi un mercado doméstico si lo vemos desde el punto de vista de la competitividad", señaló Séjourné . Sin embargo, destacó que todos los jefes de Gobierno de los estados miembros piden protección para sus plantas siderúrgicas "y tienen razón porque el acero es parte de nuestra soberanía nacional, no puede haber sector del automóvil sin acero, ni sector de la defensa, no podemos ser dependientes al 100% del acero chino".

Ante esa situación, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea señaló que la UE debe encontrar "un buen método" para "salvar" las plantas siderúrgicas y su producción y, a su juicio, "pasa,en parte, por la contratación pública". Puso un ejemplo: "Madrid podría decir que el 70% del acero de un edificio público que quiere contratar sea europeo y verde, que tenga el `label´ (etiqueta) europeo y así crear demanda pública sobre este sector".

Séjourné señaló que pretende abrir "de manera muy pragmática" ese debate en Europa "porque así podremos salvar una parte de nuestra industria europea en un momento geopolítico en el que todos los mercados se están cerrando".

Preguntado por los factores clave para la competitividad de industria europea, Séjourné señaló que "si hubiera que elegir solo un factor ese sería bajar el precio de la energía" y también destacó la necesidad de abordar la "simplificación" legislativa.

Stéphane Séjourné. / E. P.

Los aranceles a las importaciones subirán hasta el 50%

La Unión Europea planea elevar al 50% los aranceles sobre sus importaciones de acero. La medida alineará la tasa del bloque con la de Estados Unidos, que ha buscado contener la sobrecapacidad de China.

Actualmente, la UE aplica un mecanismo temporal de salvaguarda a su industria del acero, que impone un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones una vez que se agotan las cuotas. Ese mecanismo expira el próximo año y Bruselas trabaja en un instrumento más permanente, que prevé presentar la próxima semana.

La Comisión Europea, que gestiona la política comercial del bloque, planea aumentar la tasa arancelaria al 50% "para minimizar el riesgo de desvío comercial", de acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso la agencia Bloomberg. El mayor gravamen se aplicará a las importaciones una vez alcanzado un determinado cupo.

Los planes incluyen cuotas específicas para ciertos tipos de productos, basadas en promedios históricos. Además, la Comisión busca facultades para establecer cuotas por país en cada umbral. Las medidas serían revisadas cada cinco años a partir de julio de 2031 para evaluar las tendencias de sobrecapacidad y su efecto en el mercado del acero, según la propuesta.

Anteayer, la patronal europea del acero (Eurofer) y la representación de los trabajadores del sector (industriAll) celebraron un cumbre social de emergencia para exigir medidas urgentes para la siderurgia al estar "al borde del colapso".