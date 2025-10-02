Adiós a Jane Goodall, primera mujer en recibir el "Príncipe de Asturias" de Investigación Científica, la dama que nos enseñó a mirar a los primates

La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, falleció ayer a los 91 años en California (Estados Unidos) por "causas naturales", según confirmó el Instituto Jane Goodall en un comunicado. Goodall se convirtió en 2003 en la primera mujer en recibir el premio de Ciencia de los galardones "Príncipe de Asturias".

Ayer, el instituto que lleva su nombre anunció que la doctora había fallecido "debido a causas naturales" mientras se encontraba en California como parte de su gira de conferencias en los Estados Unidos. "Los descubrimientos de la doctora Goodall como etóloga", explicaba el comunicado, "han revolucionado la ciencia". "Era una defensora incansable de la protección y la restauración de nuestro mundo natural".

Goodall, nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, fue pionera en el estudio de los chimpancés en estado salvaje, de los que descubrió pautas de conductas y habilidades desconocidas. Sus investigaciones, a las que dedicó más de 60 años de su vida, suponen una trascendental aportación científica para comprender las raíces del comportamiento y la cultura humanas.

Una imagen de archivo durante su trabajo de campo con un chimpancé. / LNE

Goodall vivió rodeada de animales desde su infancia en el sur de Inglaterra, pero no fue hasta los 23 años cuando viajó a África por primera vez con la arriesgada misión de investigar a los chimpancés en la selva para un proyecto de investigación que en teoría iba a durar seis meses, pero acabó acompañándola toda la vida. Goodall se doctoró en Etología por la Universidad de Cambridge en 1965 y regresó al parque Gombe (Tanzania), donde descubrió que los chimpancés comen carne, fabrican herramientas, usan plantas a modo de medicinas, adoptan a crías cuyas madres han muerto o pueden transmitir conocimientos y experimentar sentimientos como el amor, los celos o la ira.

Escribió una veintena de libros, entre ellos "En la senda del hombre" (1971), considerado una de las obras científicas más importantes del siglo XX y donde relata estos hallazgos. Doctora honoris causa por 45 universidades, entre ellas la Complutense de Madrid, durante su carrera, además del "Príncipe de Asturias" de Investigación Científica de 2003, recibió importantes reconocimientos como el título de Dama del Imperio Británico y la Medalla de Oro de la Unesco (2006).

Durante su paso por Asturias hace más de dos décadas, cuando tenía 69 años, la etóloga británica aprovechó para proyectar a la comunidad hispanohablante su lucha medioambiental y su defensa de la paz. "Hemos hecho un gran daño al medio ambiente", declaró entonces delante del hotel de la Reconquista, en Oviedo. "La mayor parte de las especies están desapareciendo; hemos contaminado el aire, la tierra y el mar; hay una gran cantidad de pobreza y sufrimiento pero en la mano de cada uno está la posibilidad de hacer cambios cada día ".

Ayer la directora de la Fundación Princesa, Teresa Sanjurjo, definió a Goodall como "una pionera en su campo". "Consiguió transmitir, con sus investigaciones, aspectos desconocidos de los chimpancés. Sin perder un ápice de rigor, nos enseñó a acercarnos al mundo animal con una mirada más empática. Echaremos de menos sus enseñanzas y su capacidad como divulgadora para las nuevas generaciones", subrayó Sanjurjo.