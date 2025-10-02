El "agravio" que sufre Asturias: más de mil kilómetros que pasaron a ser gratuitos... mientras el Huerna sigue siendo de pago

La política de peajes en España va a una doble velocidad. El Gobierno central, según sus propias cifras, ha liberado más de 1.000 kilómetros de peaje desde junio de 2018, momento en el que el socialista Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno.

Desde ese momento, se han ido levantando barreras en autopistas por diferentes motivos, siempre con una decisión política detrás: la de no renovar las concesiones a las empresas privadas cuando finalizaban las prórrogas que estaban en vigor.

En el caso del peaje del Huerna (AP-66), y también de la AP-9 de Galicia, se observa una anomalía, ya que el Gobierno central opta por mantener estos pasos y cobrar al usuario de forma directa, aunque la Comisión Europea considere que las ampliaciones de las dos infraestructuras se efectuaron de forma ilegal.

El peaje del Huerna está en vigor hasta 2050 y el argumento para no poner fin al pago a los usuarios es económico. “Su rescate tendría un coste milmillonario que pagarían los ciudadanos”, aseguró José Antonio Santano, secretario de Estado de Movilidad y número 2 de Óscar Puente, ministro de Transportes.

El Gobierno central sostiene que el procedimiento abierto en Bruselas todavía no ha concluido, mientras que en Asturias la indignación aumenta, con una unanimidad política, empresarial y sindical, plasmada en la Alianza por las Infraestructuras, pocas veces vista en la región y que solicita la bonificación del 100% del peaje hasta que acabe el procedimiento abierto en Bruselas.

El Ministerio rechaza esa opción y también descarta el rechace. Paralelamente, y aunque no se cumple en el caso de Asturias, la estrategia del Ejecutivo de Sánchez es la de acabar con la mayoría de los peajes de pago que quedan en España.

En el territorio nacional hay 12.091 kilómetros de vías de alta capacidad y solo hay 1.435 de pago, lo que supone alrededor del 12 por ciento.

¿Qué peajes se han ido eliminando?

El Ministerio ha dado pasos importantes en los últimos años para ampliar los kilómetros gratuitos, lo que ha afectado en gran parte a territorios como Cataluña. En agosto de 2021 finalizaron las concesiones de la AP-7, la autopista del Mediterráneo, en varios tramos (Tarragona-La Jonquera) y la AP-2 (Zaragoza-El Vendrell). En total, se liberaron 477 kilómetros tras acabar las correspondientes prórrogas de diferentes tramos.

Lo mismo les pasó a las autopistas catalanas C-32 y C-33, aunque en este caso se trata de vías de pago que gestionaba la propia Generalitat.

Aquellos hitos se cumplieron en un momento político delicado, con un acercamiento entre el Gobierno central, de Pedro Sánchez, y el catalán, en ese momento de Pere Aragonés (Esquerra Republicana), socio del Ejecutivo, que consideraba un "agravio" la existencia de los tramos de peajes. “Es otro de los expolios que ha sufrido este país”, llegó a decir Jordi Puigneró, vicepresidente catalán en 2021.

El peaje del Huerna, de no haber existido la ampliación hasta 2050 que realizó el gobierno de José María Aznar en el año 2000, también hubiese pasado a ser gratuito ese año, momento en el cual acababa la concesión.

Esas liberaciones supusieron que Cataluña dejase de tener peajes gestionados o concesionados por el Estado. En el caso de la AP-7 hay otro matiz. El Ministerio apostó en 2024 por una prueba piloto y activar la gratuidad de la Circunvalación de Alicante, que seguía siendo de pago, pero gestionada por el Estado. En febrero del año pasado prorrogó esa medida un año y lo esperado es que el peaje se libere de forma definitiva.

No fue el único movimiento del Gobierno. En diciembre de 2019 también finalizaron las concesiones de la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y de otro tramo de la citada AP-7, que también pasó a ser gratuito.

La primera autopista que pasó a ser gratuita desde que Sánchez llegó al poder fue la AP-1, de 84 kilómetros, entre Burgos y Armiñón, también por el fin de la concesión.

En los últimos años sí hubo rescates a autopistas en manos de empresas privadas en base a concesiones, debido en todos los casos a la quiebra de esas autopistas.

Fue el caso de la radiales de Madrid (2, 3, 4 y 5), la autopista M-12, la de Madrid-Toledo (AP-41), la de Ocaña-La Roda (AP-36) y la circunvalación de Alicante (en prueba piloto gratuita) y el tramo Cartagena-Vera de la AP-7, que en la mayoría de los casos siguen siendo de pago.

El peaje de Adanero (AP-6), que afecta a los trayectos entre Asturias y Madrid, tiene una concesión que acaba en el año 2029, momento en el cual, si nada se tuerce, pasará a ser gratuita para el usuario.