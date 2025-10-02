La Alianza por las Infraestructuras cierra filas con el Principado (aunque con algunas críticas) ante el enfrentamiento con el Ministerio por el peaje del Huerna

El enfrentamiento entre el Ministerio de Transportes y el Principado por el peaje del Huerna ha empezado a resquebrajar ligeramente la unidad histórica alcanzada en la Alianza por las Infraestructuras. Aunque gran parte de los agentes económicos y sindicales han alzado la voz para defender la postura del Gobierno de Barbón, entre los partidos de derechas han surgido las primeras críticas.

Para Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular, «con el peaje de la autopista del Huerna, Asturias no pide privilegios, exige respeto; mientras Barbón se esconde, Pedro Sánchez ningunea a los asturianos». Su diputado, Pedro de Rueda, añade que «Barbón debería dejar de confrontar en falso y empezar a defender de verdad los intereses de Asturias». En su opinión, lo prioritario es fijar un calendario claro y un compromiso firme de eliminación del peaje.

En una línea similar se manifiesta Carolina López, de Vox, quien pone en duda la capacidad de la Alianza para acabar con el peaje. «Está claro que la falta de importancia de Asturias y de Barbón para el Gobierno de Pedro Sánchez y de su perro de caza, Óscar Puente, va a seguir trayendo desidia y olvido a las infraestructuras que dependen del Ministerio de Transportes», afirma.

Juego de trileros

Igual de tajante es el forista Adrián Pumares: «Nadie se cree el juego de trileros entre el Gobierno de España y el de Barbón. Quien está condenando a los asturianos a seguir pagando el peaje es el PSOE». Mientras que Covadonga Tomé, del grupo mixto, considera que Transportes le está haciendo «luz de gas a Barbón», mientras él recula «indignamente» al ligar la supresión del peaje a los Presupuestos del Estado. «Saldremos a la calle a reclamar la supresión mientras Barbón continúa buscando excusas», anuncia.

Para la FADE, resulta «decepcionante que, en lugar de afrontar el problema, Transportes se dedique a señalar al Principado». «El Gobierno de España tiene la obligación de actuar, con independencia de lo que diga Bruselas, porque este peaje es un agravio histórico que lastra la competitividad de Asturias. Exigimos una fecha clara para su supresión. Ya no caben excusas», sentencia María Calvo, y defiende a su vez el trabajo del consejero Alejandro Calvo.

Recuperar las reuniones bilaterales

Carlos Paniceres, de la Cámara de Comercio de Oviedo, también sale en defensa de Calvo e insiste en que «las declaraciones incendiarias no ayudan». Pide, además, recuperar las reuniones bilaterales entre el Ministerio y el Principado en materia de infraestructuras porque «toca negociar y no entrar en esta espiral de descalificaciones. Evidentemente, el consejero lo que tiene que hacer es defender los intereses de Asturias».

En la Cámara de Gijón, Félix Baragaño insiste en mantener la unidad acordada en la Alianza, además de «trasladar el apoyo al Gobierno de Asturias en su legítima reclamación ante el Gobierno de España, representando «al conjunto de la sociedad asturiana». Daniel González, de la cámara avilesina, considera también que el consejero «cumple con responsabilidad en su defensa de los intereses de Asturias. Tiene todo nuestro apoyo para mantenerse firme frente a la pretensión del ministro Puente de eludir la responsabilidad del Estado bonificando un peaje que fue prorrogado ilegalmente».

Complicidad del Gobierno central con la prórroga

Entre los sindicatos el apoyo al Principado también es unánime. «El Gobierno de España tendría que ponerse de lado del de Asturias y no convertirse corresponsable de una decisión que tomó en su día un gobierno de derechas», apunta Javier Lanero, de UGT. Para José Manuel Zapico, de CC OO, el Ministro de Transportes con sus declaraciones «da la sensación de tener complicidad con la prórroga de Cascos en el peaje, con el atraco que padecemos los asturianos», pero avisa que aún está a tiempo de pasar como el que puso fin al agravio, «pero para ello hace falta voluntad política y menos descalificaciones».