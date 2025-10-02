El asturiano entra en las escuelas oficiales de idiomas y el Principado busca profesores: estos son los requisitos

El Gobierno del Principado ha convocado este jueves el procedimiento para constituir bolsas de profesorado para impartir lengua asturiana, gallego-asturiano o eonaviego en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), establece un plazo de diez días hábiles para que los docentes interesados presenten sus solicitudes.

La medida responde al desarrollo del decreto de agosto de este año, de la Consejería de Educación, que modificó la normativa vigente para incorporar la enseñanza oficial del asturiano en las EOI. Según explicó la Consejería de Educación, la implantación será progresiva y arrancará este curso en el centro de Oviedo/Uviéu, con la previsión de extenderse a otras localidades en próximos ejercicios.

Podrán participar en el proceso los funcionarios de carrera en activo pertenecientes a los cuerpos de maestros, profesorado de Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas, siempre que tengan destino definitivo en centros públicos de la comunidad. Otro de los requisitos es figurar en el Registro General de Capacitación en lengua asturiana, gallego-asturiano o eonaviego.

El procedimiento se resolverá por concurso de méritos, con un baremo máximo de 25 puntos. Se valorará la antigüedad en el cuerpo docente, la experiencia previa en la enseñanza de estas lenguas, la pertenencia a cuerpos superiores y las titulaciones o certificados lingüísticos aportados por los aspirantes.

Tras el cierre del plazo de inscripción, la Consejería publicará la lista provisional de admitidos y excluidos, que podrá ser subsanada en un periodo de cinco días hábiles. Posteriormente se hará pública la relación definitiva, a partir de la cual se formalizarán los nombramientos en régimen de comisión de servicios, renovables hasta el 31 de agosto de cada curso académico.

Un paso adelante

La convocatoria supone un paso adelante en la normalización del asturiano en el sistema educativo y en su oferta reglada en la enseñanza de idiomas, tal y como ha señalado el Gobierno. Este curso se impartirán los niveles A1, A2, B1 y C1, con la previsión de incorporar el nivel B2 en los próximos años, en función de la demanda del alumnado y la disponibilidad de profesorado y recursos.

El Ejecutivo autonómico confía en que la creación de estas bolsas facilite la incorporación de docentes especializados y refuerce la calidad de la oferta. Además, el proceso permitirá contar con un listado estable de profesorado habilitado, que dará cobertura a la expansión del asturiano en las Escuelas Oficiales de Idiomas.