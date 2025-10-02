Asturias agiliza la tramitación de los casos de acoso escolar y empieza a cumplir con el pacto "Asturias Educa"

Erradicar el acoso escolar en las aulas es uno de los grandes retos del sector educativo. Para facilitar la gestión de posibles casos entre alumnado, la Consejería de Educación del Principado ha puesto en marcha la primera fase de una aplicación informática que permitirá simplificar y agilizar la tramitación de este tipo de situaciones.

La etapa inicial es clave a la hora de valuar un caso de acoso, ya que permite determinar si hay indicios suficientes para abrir un expediente formal o si, por contra, no concurren las circunstancias necesarias.

Según indican en Educación, la mayoría de los casos denunciados no superan esa fase preliminar, lo que convierte esta aplicación “en una herramienta útil para la gestión diaria en los centros”.

Este sistema está disponible para las direcciones de los centros educativos, que este jueves han recibido un boletín oficial sobre la aplicación, en el que se incluye un enlace de acceso y un manual de uso.

El documento explica los primeros pasos para utilizar esta herramienta, así como los accesos y funciones disponibles tanto para los equipos directivos como para la inspección.

Ampliar sus funciones

Aunque la intención de la Consejería es ir aún más allá. La segunda fase del proyecto permitirá utilizar la aplicación para registrar y tramitar todos los casos de acoso escolar que se detecten.

“Es una aplicación viva que recogerá las aportaciones que nos hagan llegar los centros para ir mejorándola y convertirla así en la herramienta más ágil y útil posible”, explicó la consejera de Educación, Eva Ledo. De hecho, añadió, “ya se está elaborando una hoja de ruta para su evolución en los próximos meses”.

La aplicación figura entre los compromisos para la desburocratización incluidos en el pacto “Asturias Educa”, suscrito en junio por el Gobierno de Asturias y las principales organizaciones sindicales.