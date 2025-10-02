Atascada la cesión del proyecto de Duro en Argelia

Uno de los grandes escollos que padece Duro Felguera, y que de hecho causó un enorme agujero en sus cuentas financieras que precipitó hace un año su preconcurso de acreedores (que la compañía quiere prorrogar por cuarta vez, como acaba de solicitar al juez), es el proyecto de la central de ciclo combinado de Djelfa (Argelia), en el que la empresa asturiana de ingeniería ha mantenido un intenso litigio con el contratista, la compañía estatal argelina Sonelgaz, que llegó a reclamar una compensación de 413 millones de euros. El documento con las cuentas del primer semestre del año de Duro, que la empresa remitió anteayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), admite que "el ritmo de avance de las negociaciones entre las partes es muy lento".

El pasado abril, Duro anunció que había llegado a un principio de acuerdo con Sonelgaz para ceder el contrato de Djelfa a China Power Engineering & Consulting Group International Engineering (CPEEC International), filial de Energy China, uno de los mayores grupos de ingeniería y construcción de energía del mundo, respaldado por el Estado chino. Duro aseguró entonces que había alcanzado con Sonelgaz una resolución "definitiva y amistosa de todas las controversias y litigios existentes" en torno a la central energética.

En aquel momento, ambas partes se dieron el plazo de un mes (hasta el 16 de mayo) para cerrar los flecos del traspaso del proyecto a Energy China. Sin embargo, cinco meses después, nada más se ha sabido de esa operación. Desde Duro se limitan a señalar que "no hay novedades al respecto".

El informe financiero del primer semestre de la empresa asturiana indica que, desde que Sonelgaz suspendió el contrato de Djelfa en junio de 2024, "las partes han iniciado negociaciones para solucionar la disputa existente, aunque el ritmo de avance de las mismas es muy lento".

Curiosamente, Energy China, que desde hace años está en expansión en Europa, también ha mostrado interés por comprar total o parcialmente otra ingeniería asturiana, TSK, que busca un socio para poder seguir creciendo.