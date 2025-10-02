El camping en los Picos de Europa que triunfa en otoño: tiene cabañas de madera y piscina cubierta

El camping no es solo para el verano. Al menos, no el camping Picos de Europa, situado en Avín, en el concejo de Onís. O lo que es lo mismo: se encuentra en plena naturaleza y está muy cerca de Cangas de Onís y los Lagos de Covadonga, dos de los puntos más emblemáticos del Principado. Su ubicación es uno de los grandes atractivos. El otro: sus instalaciones. Este camping es el rey de las escapadas de otoño porque tiene una piscina cubierta climatizada que permite estirar un poco más la temporada de baños.

Es uno de los alojamientos más valorados por los clientes. Lo consideran uno de los mejores campings de Asturias. "El personal un encanto, el entorno de 10 y las instalaciones muy completas con parcelas muy amplias y diferentes espacios", dicen de él.

Este camping en el corazón de los Picos de Europa cuenta con 250 parcelas, bungalows y apartamentos. También tiene un área pensada para autocarvabas. Los precios varían según temporada y tipo de estancia, con tarifas que oscilan entre los 66 y los 130 euros por noche.

Este camping se ha convertido en una de las propuestas más atractivas para cualquier época del año. En verano dispone de piscina al aire libre y mucho espacio para disfrutar del aire libre y en los meses más fríos ofrece a sus clientes una piscina climatizada cubierta. Además disponde bar y restaurante dentro del recinto y un pequeño supermercado. El Camping Picos de Europa se mantiene abierto del 23 de marzo al 31 de octubre.

Resulta complicado encontrar un solo comentario negativo de este camping. Al contario, detallan con esmero todo lo positivo de este alojamiento: "Ha sido una estancia maravillosa. Los baños limpios, las duchas siempre con agua caliente. El trato ha sido muy bueno, cualquier cosa que hemos pedido nos han atendido con prontitud. El supermercado tiene productos útiles y de buena calidad y los precios son razonables".