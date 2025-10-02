Cientos de estudiantes asturianos se movilizan en apoyo a Palestina y exigen romper relaciones con Israel

Varios cientos de personas han participado este jueves en las marchas convocadas por el Sindicato de Estudiantes en Oviedo y Gijón con motivo de la huelga estudiantil organizada en protesta por lo que califican de “genocidio” de Israel en la franja de Gaza. Las movilizaciones, celebradas bajo el lema “Pararlo todo para parar el genocidio”, se enmarcan en la jornada de lucha estatal que ha incluido más de 38 manifestaciones en distintas ciudades del país.

En declaraciones a los medios en la plaza de la Escandalera, en Oviedo, la portavoz del sindicato, Emma Sánchez, ha exigido al Gobierno de España la ruptura total de relaciones con Israel y mostró su apoyo a la convocatoria de una huelga general de 24 horas el próximo 15 de octubre, con el objetivo de “paralizar todo” en el país.

La representante estudiantil destacó que el seguimiento de la huelga es “muy positivo” en Asturias, donde, según sus cálculos preliminares, alcanzó el 90 % de participación en centros de enseñanza secundaria y universidades.

“La juventud lo tenemos claro, hay que estar en el lado correcto de la historia. Por eso hemos repartido cientos de octavillas y carteles para denunciar dos años de genocidio televisado que no se detiene y que tenemos que frenar”, ha subrayado Sánchez durante su intervención.

La portavoz acusó además a distintos gobiernos, incluido el de España, de “hipocresía” por no haber “movido un dedo” para frenar la masacre. Criticó el embargo de armas anunciado y “no cumplido” por el Ejecutivo, así como la “falta de apoyo” a la flotilla de Gaza “en sus momentos más críticos” y el respaldo al plan de paz impulsado en su día por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, al que se refirió como “el plan de los genocidas”.

Las marchas en Oviedo y Gijón se han desarrollado de forma pacífica y contaron con una notable presencia de estudiantes de secundaria y universitarios. Durante las movilizaciones se corearon consignas en apoyo a Palestina y se exhibieron pancartas reclamando el fin de la ofensiva militar israelí en Gaza.

El Sindicato de Estudiantes anunció que las protestas tendrán continuidad este mismo fin de semana, con nuevas convocatorias programadas para el sábado 4 y el domingo 5 de octubre en distintas ciudades españolas.