Cientos de médicos reciben la notificación del Sespa de que no pueden hacer huelga mañana

Centenares de médicos asturianos están recibiendo hoy el aviso del Servicio de Salud del Principado (Sespa) de que mañana, viernes, no podrán estar en huelga porque forman parte de los servicios mínimos.

El BOPA publica hoy la resolución de la Consejería de Salud que establece los servicios mínimos correspondientes a los servicios centrales y a los centros e instituciones sanitarias dependientes del Sespa.

A juicio del SIMPA, las cifras de profesionales que no podrán ejercer la huelga son “abusivas”, ya que “los efectivos que deben estar de servicios mínimos para un día de huelga deben ser los mismos que los que prestan atención en un día festivo”.

En consecuencia, la organización sindical ha anunciado que interpondrá un recurso, pero con la premisa de que “recurrir no implica no cumplir” los servicios mínimos, “ya que la sentencia llegará mucho más allá de la huelga”.

Así las cosas, señala el SIMPA, “a lo largo de la mañana” de hoy, jueves, “deberían llegar las designaciones nominales con acuse de recibo a cada uno de los médicos y facultativos designados como servicio mínimo”. Y precisa el Sindicato Médico: “En caso de no llegarle, no está declarado mínimo y puede valorar ponerse en huelga”.

Salud busca "evitar el riesgo vital"

En su resolución difundida en el BOPA, la Consejería de Salud indica que “se han señalado los servicios mínimos en número suficiente para poder mantener en funcionamiento todos los centros y dispositivos asistenciales en todas las áreas y poder asegurar la prestación de los servicios que sean necesarios para la cobertura mínima del derecho a la salud”. De esta manera, prosigue, se busca evitar “el riesgo vital en la protección de la salud de los usuarios y perjuicios excesivos a los mismos”.

La sanidad asturiana vivirá mañana, viernes, una huelga de médicos. El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) ha convocado a cerca de 4.000 facultativos de la sanidad pública y concertada a que secunden un paro que es de ámbito nacional y que también apoya el Colegio de Médicos de Asturias. En la escala nacional el paro es promovido por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Unos y otros rechazan las propuestas planteadas por el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco de las profesiones sanitarias, al considerar que equiparan de manera indebida a médicos y enfermeros. Asimismo, exigen que se recompense con más salario el plus de cualificación y responsabilidad que aporta un facultativo. Un tercer punto relevante es que los médicos reivindican que se erradiquen las guardias de larga duración y que todas las horas extraordinarias que realizan a lo largo de su vida redunde en posibilidades de anticipar su jubilación, sin ver por ello mermados sus ingresos.

Demandas al Principado

A estas peticiones de ámbito estatal, el SIMPA añade otras dirigidas a la Consejería de Salud del Principado, como es "un modelo de jornada más flexible, con posibilidad de reordenaciones horarias que faciliten la conciliación, y respeto al máximo de 48 horas semanales".