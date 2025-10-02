El diagnóstico de Fernández Pereiro, exdirector general del Principado, sobre una preocupación social creciente: "Hay que destinar los suelos públicos a nueva vivienda"

Ciclos y contraciclos han llevado a situar la vivienda, en la actualidad, como una de las principales preocupaciones de la sociedad española. También de la europea. La solución, en palabras de Juan Fernández Pereiro, exdirector general de Vivienda del Principado entre 1991 y 1995 y de Ordenación del Territorio entre 2012 y 2015, pasa por ampliar la oferta e intentar abaratar los costes impulsando la industrialización de los procesos constructivos. Así lo expuso ayer en su conferencia en el RIDEA, presentado por el director de la institución, Ramón Rodríguez.

Fernández Pereiro realizó un análisis del marco en el que se produce esta crisis y situó la necesidad de vivienda dentro de los planes y programas de las administraciones, con una llamada específica al futuro plan de vivienda que sucederá al vigente, iniciado en 2022 y que finaliza este año.

España, contó, tendrá pronto 50 millones de habitantes y una necesidad creciente de vivienda ante la que "los grandes suelos públicos tendrán que destinarse a vivienda". Operaciones de este tipo, como las impulsadas por el Gobierno central, deberán pesarse, en todo caso, "desde la diversidad", no sólo ofreciendo un único tipo de solución, como el de la vivienda joven.

Esa franja de la población de menor edad "siempre lo tuvo mal", aclaró Fernández Pereiro, y en relación a ellos también ofreció algunos detalles sobre los problemas específicos del alquiler. Las opciones de compartir piso, por un lado, han derivado en algunos casos en "situaciones hacinamiento", reflexionó. Por otra parte, la vivienda en alquiler, insistió, "viene de una crisis larga de la que todavía no se ha recompuesto, al haberse volcado todo al tipo de alquiler turístico".

Recomponer el sistema de viviendas no es algo que se arregle en poco tiempo. "Falta poner recursos suficientes para los planes estatales, los de la UE, los convenios con las comunidades autónomas y darles capacidad para que se vean los resultados", relató Fernández Pereiro. Además, habrá que tener en cuenta los propios costes de la construcción. En este sentido, el conferenciante insistió en las posibilidades que tiene la industrialización, en forma de sistemas prefabricados. "No se trata tanto de abaratar", relató, "como de agilizar los procesos productivos, porque hemos visto también que el encarecimiento de los costes ha creado dificultades en el precio de la vivienda, y la industrialización puede ser una alternativa a los problemas cíclicos de la escasez de mano de obra y el encarecimiento de los materiales".

Fernández Pereiro insistió, por último, en "la diversificación de las tipologías de vivienda", incluyendo la "protegida" –"ha caído espectacularmente, apenas se construye y creo que haría falta"– y en impulsar "un pacto público-privado" sobre la vivienda en el que se pueda apoyar el sector.