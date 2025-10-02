El festivo de octubre que alarga un día más de fin de semana a los escolares asturianos: lo que pasa con los trabajadores

Con el verano recién acabado y las vacaciones como un boito recuerdo para muchos, es normal pensar en el siguiente festivo. El calendario laboral de 2025 recoge un total de 12 días festivos, de los que 9 se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que en 2024. A estos 12 días se suman los dos festivos locales, hasta un total de 14 días festivos.

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.

De esta forma, el 13 de octubre (lunes siguiente al festivo del 12 de octubre) será fiesta en Andalucía, Aragón, Asturias y Castilla y León, Extremadura; el viernes 25 de julio (Santiago Apóstol) sólo será festivo en Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, y el miércoles 19 de marzo (San José) sólo será fiesta en Murcia y Comunidad Valenciana

Asturias ya tiene fijadas todas sus fiestas locales para 2026

A falta de medio año aún por delante y con muchas fiestas de las que disfrutar este 2025 –que se concentran sobre todo en verano– la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el calendario de festejos locales para 2026, una lista elaborada ha propuesta de los 78 ayuntamientos asturianos (en este enlace puedes verlos ).

Cada municipio puede fijar un máximo de dos fiestas locales en el año –a las que suman las de carácter regional y nacional–, si bien hay muchos consistorios que optan por contentar a todos sus vecinos. Esto les lleva a fijar más de dos jornadas de fiesta local, pero circunscritas a una determinada localidad. Un buen ejemplo es Llanes, que tiene hasta seis festivos propios del municipio. Estos son el 6 de abril, Lunes de Pascua, y el 22 de julio, La Magdalena, excepto en Posada y Nueva; el 19 de marzo, San José, y el 25 de julio, será fiesta en Posada e Parroquia; y el 23 de abril, San Jorge, y el 14 de septiembre, El Cristo, se celebrarán en Nueva y Valle de San Jorge.

Otros municipios que optan por la misma fórmula son Siero y Mieres. El 24 de junio, San Juan, será fiesta en todo el concejo, salvo en el Valle de Turón, que por contra celebrará por su cuenta el 14 de septiembre el Santísimo Cristo de la Paz. El 28 de septiembre, los Mártires de Valdecuna, San Cosme y San Damián, será festivo en todo Mieres. Siero tiene fijado el 7 de abril, Huevos Pintos, como festivo para todos; mientras que en la Pola se quedan con el Carmín, el 20 de julio, y en Lugones, con Santa Isabel, el 31 de agosto.

Más concejos que tienen el «corazón festivo» partido son Piloña, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Valdés y Tineo.

El resto tienen fijadas dos festividades locales, que cuentan con gran arraigo y tradición. Por nombrar algunas de las más conocidas, nadie se imagina un 21 de septiembre, día de San Mateo, laboral. Todo el concejo de Oviedo tiene en rojo ese día en el calendario, junto el 26 de mayo, el Martes de Campo. En Cangas de Onís no perdonan San Antonio, el 13 de junio, ni en Cangas del Narcea el Carmen, el 16 de julio.

Es el Carmen una de las festividades más extendidas y con más arraigo en Asturias. Entre los concejos que lo celebran figuran Muros de Nalón (en San Esteban de Pravia), Tapia o Gozón (en Luanco).

San Pedro, el 29 de junio, también figura habitualmente en rojo en el calendario de muchos municipios. Por citar algunas de las celebraciones más conocidas está la de Cudillero, jornada en la que tiene lugar el popular sermón laico de l´Amuravela. Gijón, Navia, Soto del Barco o Tineo son otros lugares entregados a San Pedro. En Sevares (Piloña) lo festejan ellos solos, y además en 2026 lo harán tres días antes, el 26.

