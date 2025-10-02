Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La formación en los cuidados de larga duración que busca un "cambio real" en el sector: la nueva propuesta de CECOEC

El laboratorio, centrado en los cuidados de larga duración y el envejecimiento activo, recupera los cursos a partir del 6 de octubre y próximamente ampliará su oferta con más temáticas

Personas mayores que llevan un estilo de vida activo y saludable.

Alicia García-Ovies

Oviedo

El CECOEC, el laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, retoma este lunes su actividad formativa con dos cursos dirigidos a profesionales del sector de los cuidados de larga duración.

Esta formación se ofrecerá a través de la plataforma online “Espacio Abierto CECOEC”. El objetivo es facilitar la adquisición de habilidades y competencias en el ámbito de la atención a personas mayores del envejecimiento activo, en el marco de la estrategia “Cuidas”, con el fin de avanzar hacia una transformación efectiva del modelo actual.

En esta ocasión, los cursos se centrarán en “Metodologías valiosas para una atención personalizada” y “Mirada y personalización en el cuidado”. Las sesiones se impartirán del 6 al 19 de octubre en modalidad mixta, es decir, online y con sesiones presenciales en diversas localidades. 

Impulsar un cambio real

Según explica Almudena Cueto, responsable de CECOEC, la formación es “un elemento clave para impulsar un cambio real en el modelo de cuidados” y “refuerza la imprescindible especialización de profesionales del sector”.

Esta plataforma digital ofrece una variedad de píldoras formativas, cursos y programas especializados, con el objetivo de mejorar las habilidades y capacidades de los profesionales del sector, orientado a mejorar la calidad de los servicios prestados a las personas usuarias.

La intención es ampliar esta oferta inicial con más temáticas sobre entornos facilitadores, demencia, final de la vida y salud mental grave, entre otros.

Próximamente, además, ofrecerán acreditación de competencias, lo que significa que los usuarios podrán recibir una certificación que demuestre su dominio de una habilidad específica.

CECOEC es un proyecto impulsado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias en colaboración con las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

El juez deniega a Duro la prórroga del preconcurso y deja a la compañía al borde de la quiebra

La formación en los cuidados de larga duración que busca un "cambio real" en el sector: la nueva propuesta de CECOEC

Cientos de estudiantes asturianos se movilizan en apoyo a Palestina y exigen romper relaciones con Israel

Los efectos laborales del creciente peso del turismo en Asturias: 1.219 parados más con el fin de la temporada de verano

Los profesores universitarios reclaman en la calle un complemento salarial del Principado

Momento clave en Madrid: el consejero Calvo se ve con el comisario europeo que maneja el expediente del peaje del Huerna

Estos son los concejos asturianos con mayor renta: cambios en el 'top 3'

Sube la temperatura entre el Principado y el Ministerio por el Huerna: Zapico exige a Puente "respeto" a los asturianos y su gobierno

