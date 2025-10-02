Foro ve "disposición" para pactar una coalición con el PP: "Tenemos tiempo"; y Barbón ironiza: "¡Que vivan los novios!, ¿no?"

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, cree que hay "vías de entendimiento" con el PP de cara a forjar una coalición electoral ante las próximas elecciones autonómicas, si bien recalca que "queda tiempo" y que aún hay mucho que hablar para considerar que esa alianza pueda llevarse al ámbito municipal de Gijón.

Pumares aseguró que respalda el análisis realizado por el líder del PP, Álvaro Queipo, y el de la presidenta de su partido, Carmen Moriyón, "sobre la necesidad de un cambio de gobierno en el Principado". Recalcó ayer que "el principal problema de Asturias es el PSOE" y aseguró que "todas las conversaciones, actuaciones y disposiciones que se encaminen a un cambio de gobierno son bien recibidas".

Pumares reconoció la sintonía entre los planteamientos de Queipo y Moriyón, pero quiso dejar claro que la "marca Foro no se va a diluir", en referencia a la posibilidad de una coalición electoral de cara a 2027. "Compartimos análisis, pero Foro mantendrá siempre su identidad. Esa es la premisa para cualquier entendimiento", precisó. Es decir: de haber alianza, cada partido mantendría sus siglas. Preguntado por si esa conjunción podría extenderse también a Gijón, se mostró prudente: "Hablar de futuribles es complicado. Lo importante es que exista una alternativa al PSOE y la prioridad es el cambio en el Principado".

Las declaraciones de Pumares se producen después de que el presidente del PP, Álvaro Queipo, afirmase que "es necesario unir fuerzas porque lo importante es liberar a Asturias del PSOE". Una idea que recogía el guante lanzado por Moriyón el pasado fin de semana y que refuerza la hipótesis de una alianza electoral entre las dos formaciones de centro-derecha. Pumares recalcó como "muy positivo" el trabajo de ambas formaciones en la Junta General, tras firmar un acuerdo de colaboración.

Al respecto, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ironizó sobre la posible alianza calificándola de "reboda", tras el acuerdo suscrito entre Queipo y Pumares en la Junta General. Afirmó que ya el voto de Pumares evidencia "esa cercanía". Para Barbón, esa apuesta por la coalición busca tapar la "decepción" por el discurso de Queipo en el debate sobre el estado de la región. "Para animar el cotarro, pues hacemos una reboda. No veo más que eso. Oye, pues ¡que vivan los novios!, ¿no?", ironizó.