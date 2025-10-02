"Hay que acabar ya con el peaje del Huerna, una injusticia histórica que está en manos de Pedro Sánchez"

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, afirma que los asturianos no pueden seguir sufriendo durante más tiempo la injusticia histórica del peaje de la autopista del Huerna.

"El Partido Popular quiere ser muy claro con los asturianos: hemos de acabar ya con el peaje, porque ya es suficiente el agravio que sufrimos", recalca, y señala que la eliminación del peaje del Huerna depende solo de una decisión política de Pedro Sánchez y de su ministro de Movilidad, Óscar Puente.

Álvaro Queipo advierte de que Asturias y los asturianos "no podemos esperar a una vía judicial que no nos compete y que tardará años", y añade que el peaje del Huerna es un problema de voluntad política, "es un problema político".

El presidente Queipo recuerda que hace más de un año que se constituyó la Alianza de las Infraestructuras, una herramienta potentísima fruto del consenso de la clase política, empresarial y social de Asturias. "Una herramienta que pusimos hace más de un año en manos del Gobierno del Principado para dotarlo de más fuerza negociadora ante el Gobierno de España. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuántas reuniones se han celebrado con el ministerio? Ninguna. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Barbón con esta Alianza hasta ahora? Nada. Absolutamente nada. Como siempre”.

“Llevan más de un año sin hacer nada y solo les entra la prisa cuando el tema en cuestión se vuelve de actualidad y sale en prensa. El Gobierno de Barbón se mueve a golpe de portada de periódico del día anterior. Y en Asturias no nos merecemos un Gobierno así".

El líder del PP denuncia que el Gobierno ya ha dicho no a los asturianos, por boca del secretario de Estado de Transportes y, lo que es más sangrante, a través de la delegada del sanchismo en Asturias y vicesecretaria de Acción Política de la Federación Socialista Asturiana, Adriana Lastra, que ha dicho que políticamente es imposible. Y Barbón, su jefe en el PSOE asturiano, no la desautorizado.

"Los socialistas asturianos están intentando enredar y armar un discurso lleno de excusas para argumentar la continuidad del peaje y no enfrentarse a Pedro Sánchez", asegura. "Como la falsedad de que son necesarios nuevos Presupuestos Generales del Estado. Porque es sintomático que el consejero ya haya vinculado la supresión al documento económico. ¿Están ya poniendo una excusa para argumentar la continuidad del peaje?", se pregunta.

En opinión de Queipo, hay vías de sobra para hacerlo, "como se demostró con el reparto de la deuda catalana, y no podemos depender de los cálculos políticos de Sánchez. ¿Alguien duda de que si el peaje del Huerna estuviera en Cataluña o en el País Vasco ya estaría suprimido?".

Para el lider de los populares en la región, "Barbón recurre a su teatrillo habitual: mientras con una mano habla de acabar con el peaje, con la otra evita confrontar con Óscar Puente y con Pedro Sánchez, que son los únicos que pueden acabar realmente con él". y añade: "los asturianos ya sabemos cómo se las gastan los socialistas con Asturias. En 2004, en plena campaña electoral, Zapatero prometió que eliminaría el peaje del Huerna. En sus siete años de gobierno, nunca más se acordó".

Para Queipo, ·Barbón habla también de encargar un informe jurídico cuando la Comisión Europea ha determinado la ilegalidad de la prórroga concedida el peaje de la autopista. "Es a Pedro Sánchez a quien hay que pedir la eliminación del peaje. Y Barbón sigue sin contestar a la mano tendida por Álvaro Queipo de ir juntos a La Moncloa para defender los intereses de Asturias y exigir a Pedro Sánchez y a Óscar Puente la supresión del peaje", concluye.