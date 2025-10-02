El laberinto del lobo en Asturias: recorrido guiado por la maraña de batallas en torno a una especie problemática

El laberinto de árboles y matorral por el que el lobo ibérico corre por los montes asturianos para evitar las balas de los agentes del Medio Natural (y ahora también de los cazadores) que tratan de dar cumplimiento al plan de control de su población (deben matarse 53 ejemplares de aquí a marzo de 2026) es de lo más simple si se compara con el jurídico en el que está inmersa la gestión de una especie amada y odiada a partes iguales por conservacionistas y ganaderos. Bestia negra del sector primario por los crecientes daños al ganado en los últimos años, lo que ha llevado al límite a los ganaderos, el lobo se ha convertido también en un caballo de batalla perfecto a nivel político y social.

Los grupos ambientalistas pelean por blindar la especie tras la desescalada en su protección que empezó hace un año la Unión Europea (UE) y se consumó el pasado junio con la aprobación definitiva por parte del Consejo de rebajar su estatus de "estrictamente protegido" a "protegido" en la directiva sobre hábitats.

Los partidos políticos han hecho suyo el debate reducido a los que están a favor de matar lobos y los que no, una cuestión que ha llegado a dividir al PSOE y a enfrentar al Gobierno asturiano de Adrián Barbón, tanto internamente (IU no comparte la postura de los socialistas de eliminar ejemplares en aras de mantener el equilibrio entre fauna salvaje y ganadería) como con el Ejecutivo central, que en el Congreso siempre ha tratado de frenar cualquier iniciativa de controlar la población, algo que provoca un sarpullido cada vez que lo oyen a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagsen, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán.

Las posturas inamovibles de unos y otros han generado una maraña de recursos judiciales en su mayoría pendientes de resolución que está por ver qué consecuencias tiene, tanto en el momento como a nivel político. Por partes.

El Defensor del Pueblo

El pasado mes de abril el Congreso de los Diputados aprobó, en toda una cabriola legislativa, sacar el lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al Norte del Duero, de la mano de la nueva ley contra el desperdicio alimentario. Los grupos ambientalistas, entre ellos la activa y puntillosa Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) -que en 2021 vio culminada su batalla para incluir al lobo en dicho listado y aspira a un paso más allá, a que entre en el catálogo de protección-, comenzaron a moverse y lograron las firmas necesarias para que el Defensor del Pueblo recurra ante el Tribunal Constitucional la salida del animal del Lespre, acción que fue admitida en julio y ahora deben resolver los magistrados. Llevará posiblemente largos meses, si se tiene en cuenta además que en la causa se han personado contrarios a la protección, como el Gobierno asturiano.

Nada más que en abril el lobo perdió su protección en el Principado, por obra y gracia de la entrada en vigor de ley contra el desperdicio alimentario, la Consejería de Medio Rural se apuró en presentar el programa de control de la especie (matar 53 ejemplares hasta marzo de 2026), una medida que se empezó a ejecutar en mayo, según anunció el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez.

No obstante, hay quien duda de que la guardería del Medio Natural (depende de la Consejería de Medio Ambiente, en manos de Alejandro Calvo, anterior titular de Medio Rural) haya podido abatir siquiera algún ejemplar. El PP y las organizaciones agrarias han cuestionado el programa y reprochan al Gobierno de Barbón su "opacidad" por no concretar cuántos lobos se han matado cinco meses después y dónde. Con todo, Ascel intentó sin éxito (las medidas cautelares fueron rechazadas en junio, si bien esta decisión fue recurrida) frenar las muertes de lobo en tanto se resuelve el recurso que presentaron en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra el plan de control. La asociación también pidió de forma detallada el número de ejemplares abatidos, el lugar y quién ordenó tal acción, una información denegada por Medio Rural a finales de junio.

La decisión de la Consejería de Medio Rural de pedir la colaboración de los cazadores en las reservas para que disparen a los lobos durante sus batidas tiene un pie en los juzgados. El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha anunciado que verá si la medida tiene encaje legal, toda vez que la especie no es cinegética en Asturias. El Ejecutivo autonómico de Adrián Barbón ha explicado que en el programa de control ya figura la posibilidad de pedir ayuda a los cazadores si es necesario.

Y lo es, tal y como ha admitido Marcelino Marcos Líndez, que si bien asegura que en algunos territorios han sido abatidos lobos, en otros se han resistido a los agentes del Medio Natural, lo que ha hecho implicar a los cazadores en los territorios donde hay más daños al ganado. La Federación de Caza del Principado de Asturias ha mostrado, además, su buena predisposición a atender la demanda del Gobierno regional, realizada hace semanas. También se ha pedido la colaboración de los guardas de los cotos. No ha trascendido aún si ya se ha materializado tal colaboración, pero también tiene muchas papeletas de acabar en los tribunales.