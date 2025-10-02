Momento clave en Madrid: el consejero Calvo se ve con el comisario europeo que maneja el expediente del peaje del Huerna

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado, estuvo esta mañana en Madrid en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que dio una charla Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo y comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea.

Calvo pudo hablar brevemente con este Comisario en un momento político trascendental para Asturias, ya que la Comisión Europea considera ilegal la prórroga del peaje del Huerna y es en la cartera de Séjourné donde está el expediente de infracción abierto en Bruselas

Es decir: del Vicepresidente Séjourné depende este procedimiento, al ser el máximoresponsable de Mercado Interior en la Comisión.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea, y por tanto Séjourné, ya ha asegurado que la ampliación del peaje fue ilegal, pero el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza esos argumentos comunitarios y justifica aquella operación que en su momento hizo el ejecutivo de José María Aznar.

Stephan Séjourné, esta mañana durante el desayuno / LNE

Calvo saludó al Vicepresidente, al que pudo agradecer su labor en la Comisión respecto a la ampliación del Huerna, que ha suscitado una gran indignación en Asturias y una unanimidad política pocas veces vista para pedir el fin del peaje.

De momento, el Gobierno central se niega. Y ha ido a más, ya que el Ministerio de Transportes ha censurado unas declaraciones de Calvo, acusándole de dar alas al PP.

La clave está en que en el Ministerio no ha gustado que el gobierno asturiano haya pisado el acelerador en la reclamación sobre el peaje del Huerna.

El argumentario del equipo de Óscar Puente es que, por ahora, la Comisión Europea "en ningún caso ha considerado ilegal la concesión de la AP-66, como plantea el consejero Alejandro Calvo". El Ministerio defiende que aún hay un procedimiento abierto sujeto a "una resolución judicial hasta ahora inexistente".

Por ello, consideran que la firmeza expresada por el consejero de Movilidad responde a "una opinión" y que a la postre "desvía la atención sobre la verdadera responsabilidad de esta lamentable situación, que corresponde al PP, durante la etapa del gobierno de José María Aznar".

En Madrid, según fuentes ministeriales, se considera que Calvo suministra "munición" al PP, por lo que favorecen el "discurso ventajista, cínico y mentiroso" de los populares.

Además, se reprocha a los dirigentes asturianos que o pongan el acento en que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por una ambiciosa política de bonificación de peajes". El Ministerio afirma que esas medidas han permitido a los conductores asturianos ahorrarse "más de 58,5 millones" desde 2018. Y exige poner el foco en la decisión del Gobierno de Aznar, hace 25 años, de prorrogar el peaje.