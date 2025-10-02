La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias

Nueva ramificación de una multinacional con importante presencia en Asturias y que salió del tronco de DuPont. La compañía estadounidense de tecnología agrícola Corteva, con más de 400 empleos en el complejo industrial del valle de Tamón, en Carreño, se dividirá en dos empresas independientes: New Corteva, que comprenderá el actual negocio de protección de cultivos, y SpinCo, que contendrá el negocio de semillas, incluida la marca Pioneer.

La división afectará de lleno a Asturias, donde la compañía cuenta con una fábrica de fitosanitarios donde se producen ingredientes activos para algunos de los fungicidas más comercializados por Corteva en Europa, y un centro de excelencia de servicios europeo con profesionales de 16 nacionalidades en puestos de finanzas, recursos humanos o compras. Este último centro da respaldo a todas las divisiones de la multinacional, por lo que la separación puede tener importantes efectos.

No obstante, fuentes de Corteva en España señalaron que aún no se conoce con detalle el impacto que tendrá la división a nivel de región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y mucho menos a nivel de países.

De momento, Corteva se ha limitado a anunciar que su junta directiva, reunida en Indianápolis, aprobó por unanimidad un plan para separar la multinacional en dos compañías independientes que coticen en bolsa. Tras la separación, el actual presidente de Corteva, Greg Page, asumirá la presidencia de New Corteva, centrada en el negocio de protección de cultivos, y el actual director ejecutivo de Corteva, Chuck Magro, asumirá la dirección ejecutiva de SpinCo, que comprenderá el negocio de semillas. "Queremos posicionar a ambas empresas de la mejor manera para que triunfen en sus respectivos mercados y aumenten el valor para los accionistas", declaró Chuck Magro, que añadió que "los mercados de semillas y protección de cultivos han evolucionado y, como resultado, vemos que las oportunidades futuras para ambas compañías divergen". Se espera que la transacción se complete en el segundo semestre de 2026.

Los orígenes

Corteva, con presencia actual en 140 países, nació en 2019 como escisión de la multinacional estadounidense DuPont. Se formó con el negocio de tecnología agrícola de DuPont, que diez años antes había adquirido la compañía de semillas Pioneer. Con la escisión, la planta de fitosanitarios de DuPont en Tamón pasó a Corteva y esta compañía estableció en el mismo emplazamiento de Carreño un centro de servicios europeo a semejanza del de DuPont. La fábrica y el centro de servicios de Tamón tienen actualmente más de 400 trabajadores. Más de la mitad son mujeres.

En España, Corteva también tiene un centro tecnológico de investigación orientado al cultivo del girasol. Está en La Rinconada (Sevilla), donde también está la sede de la multinacional en España.