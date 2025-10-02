El número de parados sube en 1.219 personas en septiembre en Asturias hasta los 49.517 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.219 personas en septiembre en Asturias en relación al mes anterior (+2,5%) hasta los 49.517 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre en todas las ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2020

En el último año el desempleo acumula un descenso de 4.284 parados, lo que supone un 8% menos.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 8 menos (-0.23%), mientras que se incrementó en Servicios, 1089 más (+3.06%); Sin empleo anterior, 71 más (+1.35%); Industria, 47 más (+1.42%); Agricultura, 20 más (+2.54%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (36631), Sin empleo anterior (5312), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (807), Industria (3366), Construcción (3401).

En cuanto a sexos, de los 49.517 desempleados registrados en septiembre, 29.335 fueron mujeres, 818 más (+2,9%) y 20.182, hombres, lo que supone un aumento de 401 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 403 parados más que a cierre del pasado mes (+12,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 816 desempleados (+1,81%).

Andalucía (+7.116), Galicia (+3.394) y Asturias (+1.219) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña Canarias y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 5.293, 4.842 y un 2.739, respectivamente.

En septiembre se registraron 23.809 contratos en Asturias, un 12,4% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 7.544 fueron contratos indefinidos, cifra un 7,7% superior a la de septiembre del año anterior y 16.265, contratos temporales (un 14,7% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 68,31% fue temporal (frente a un 73,35% del mes anterior) y un 31,69%, indefinidos (el mes precedente fue un 26,65%).

El Principado destaca que ha sido el mejor mes de septiembre desde 2007

La directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), Begoña López, ha dicho este jueves que a pesar del incremento de parados respecto al mes anterior en Asturias, el de septiembre ha sido "el mejor mes de septiembre en términos de paro registrado desde el año 2007".

López se ha pronunciado en esos términos tras conocerse las últimas cifras del paro en Asturias, que recogen un incremento de 1.200 desempleados en septiembre respecto al mes anterior.

López ha resaltado que se refleja una evolución positiva del mercado laboral asturiano en comparación con años anteriores. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la responsable del Sepepa ha indicado que el número de afiliados asciende a 395.296, lo que supone 9.383 personas más que en septiembre del año anterior.

La directora del Sepepa ha anunciado que en los próximos meses pondrán en marcha diversos programas de empleo, entre ellos "el programa Joven Ocúpate, la contratación en ayuntamientos para jóvenes que quieran adquirir práctica profesional y los planes locales de empleo".

El objetivo de estas iniciativas es, según ha explicado, "apoyar a aquellos colectivos más alejados del mercado de trabajo para procurar su inserción y formación", con especial atención a los jóvenes y colectivos con mayores dificultades de empleabilidad.