Es octubre, pero parece agosto: Asturias roza los 30 grados en pleno otoño

Es octubre, pero parece agosto. Asturias ha superado incluso las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y ha rozado este jueves los 30 grados. La temperatura máxima la ha registrado Salas y es de 29 grados. El ranking de concejos más calurosos lo completan Tineo (28,9), Mieres (28,8), Amieva (28,4) y Piloña (27,7). Oviedo ha alcanzado los 25,8 y Gijón los 25,4.

Casi como en Sevilla

Con estas temperaturas, Asturias se ha situado muy cerca de Sevilla, con máximas de 33 grados en pleno otoño. Aun así, el Principado no ha batido récords. Según la Aemet, la temperatura máxima absoluta de Oviedo se alcanzó el 1 de octubre de 2011, con 31,7 grados.

Pese al bochorno que hay en las horas centrales del día, se nota que es otoño. Así, la Aemet ha contabilizado mínimas de 6,8 en Pola de Somiedo y Lena, de 7 en Felechosa (Aller), de 7,3 en Piloña y de 7,6 en Vega de Urriellu (Parque Nacional de los Picos de Europa).

¿Y mañana?

El veroño (o veranillo de San Miguel) continuará mañana, viernes. Lucirá el sol y los termómetros llegarán hasta los 26 grados, según el pronóstico de la Aemet. En concreto, se esperan "cielos velados de nubes altas con intervalos de nubes bajas de madrugada, que irán acompañadas de brumas y probables nieblas asociadas en el interior".

El fin de semana

El sábado, en cambio, ya entrará en escena la lluvia y los cielos se cubrirán. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que la nubosidad aumente a lo largo de la mañana, dejando lluvias débiles y chubascos en todo el territorio a partir del mediodía, siendo más intensas en el tercio oriental. Las temperaturas, en cambio, aunque bajarán algo, seguirán siendo agradables, con máximas de 24 grados y mínimas de más de 10.

Un otoño-invierno más cálido de lo normal

La Aemet ha publicado en las últimas horas la predicción para los meses de octubre, noviembre y diciembre y hay de un 40 a 60% de probabilidad de que el trimestre sea más cálido de lo normal en España y eso afecta también a Asturias.