Paniceres sale en defensa de Calvo por los ataques de Transportes: "Las declaraciones incendiarias no ayudan"

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha defendido este jueves al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, después de que el Ministerio de Transportes arremetiese contra la posición del Principado por el fallo que declara ilegal el peaje del Huerna. Tras una reunión mantenido con el grupo parlamentario del PSOE en la Junta, ha hecho un llamamiento al diálogo y ha insistido en que las “declaraciones incendiarias no ayudan” a facilitar una solución.

“No puede haber una escalada de declaraciones, eso no nos lleva a ningún lado”, ha comentado y ha recordado que la hoja de ruta ha sido consensuada por todas las entidades públicas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales; y “ese es el camino que hay que continuar”.

Paniceres espera que el día 17 se manifiesten en la plaza de la Escandalera el mayor número de asturianos posible. “Ya se manifestó en ese acuerdo de la alianza, pero también a la vez que mantengamos esa posición hay que abrir vías de diálogo, ha pedido.

Recuperar las reuniones bilaterales Ministerio-Principado

En este sentido, ha hecho un llamamiento para que se recuperen las reuniones bilaterales entre el Principado y el Gobierno central en materia de infraestructuras. "En el ámbito de las infraestructuras tenemos algunas otras cosas pendientes importantes en estudio, como el tema de Jove, la Ronda Norte o los Cercanías", ha dico. Por tanto, ahora "toca negociar, toca sentarse y no entrar en esta espiral de descalificaciones, porque evidentemente el consejero lo que tiene que hacer es defender los intereses de Asturias”, ha insistido.

El peaje, ha continuado, “es una penalización histórica y ha llegado el momento de que se busquen mecanismos para su eliminación” y, mientras dura ese procedimiento, la implantación de “bonificaciones”.

Sobre la posibilidad de que los descuentos no se puedan llevar a cabo si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, Paniceres ha dicho que existen “otros mecanismos”. “Todos los días estamos viendo decisiones económicas por parte del Gobierno y no hay presupuestos desde hace mucho tiempo”, ha ejemplificado.

El Noroeste, "penalizado"

A su juicio, “el Noroeste está penalizado frente a otras zonas de España. También pasa con Galicia. Veíamos las cantidades de lo que supone el peaje de una autopista interior en Galicia, que daba el propio ministro en el Senado; hablaba desde el año 2018 de 300 y pico millones. La autopista de Asturias no es una autopista interior, es nuestra comunicación natural con la meseta; es la única comunicación porque la alternativa es un puerto de montaña”.

Paniceres ha anunciado, además, que están realizando gestiones para que las cámaras de comercio puedan tener alguna reunión sobre el peaje aprovechando su presencia en el Arco Atlántico, que se celebrará en Bruselas los días 13 y 14 de octubre.